温度新闻 2026-10-26 14:47:13

iPhone Duo开售首日，西湖苹果店门口的黄牛半小时没卖出一台。从一机难求到加价也难卖，变的是什么？是消费者不再轻易为“首发光环”买单了。

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原标题： 苹果黄牛不香了 消费者清醒了

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