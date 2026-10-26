温州商学院 2026-10-26 16:42:21

10月22日，温州商学院“踏寻长征路，星火聚市集”创业集市暨校园广场舞活动热闹启幕。一排排创业摊位有序铺开，长征主题布景、复刻史料展陈错落其间；广场另一侧，校园广场舞队伍整装待发，市井烟火与青春律动，在此撞了个满怀。

夜幕垂落，综合体广场灯火渐明。10月22日，温州商学院“踏寻长征路，星火聚市集”创业集市暨校园广场舞活动热闹启幕。一排排创业摊位有序铺开，长征主题布景、复刻史料展陈错落其间；广场另一侧，校园广场舞队伍整装待发，市井烟火与青春律动，在此撞了个满怀。

随着人流汇聚，创业夜市渐渐热闹起来。同学们巧思装点摊位，处处点缀红色元素。长征主题展板前，往来师生不自觉放慢脚步：有人俯身细细品读展陈图文，有人举起手机定格画面。温商院师生宣讲团就地开讲，一场场接地气的微宣讲在摊位旁、展板边铺开，鲜活的长征故事随晚风送到听众耳边。大家逛市集、看展品、听故事，在轻松的夜市氛围里触摸峥嵘岁月，读懂长征路上的坚守与信仰。

“在夜市摊位前讲长征，和教室里上课完全不一样。人来人往之间，愿意驻足聆听，哪怕只记下一个小故事，就是红色文化真正融进烟火人间。”思政宣讲团林老师在宣讲后感慨。现场，同学们一边推介市集好物，一边分享长征往事，小小的摊位，既是锻炼创业实践能力的舞台，也是红色故事流动的小小窗口。

夜市烟火正盛，动感的音乐骤然响起。广场一侧，青年学子踏着节拍舒展舞步，活力四射。路过逛市集的同学纷纷停下脚步围观喝彩，市集里的人流目光转向舞阵，夜市喧嚣与广场舞步彼此呼应。红色市集的厚重底蕴、广场舞的蓬勃朝气，在同一个夜晚同频共振。

据了解，温州商学院自2021年起，每月开展1至2场创业集市。本次活动创新融合创业夜市与校园广场舞，以“踏寻长征路，星火聚市集”为主题，在丰富师生文化生活、点燃青年创业热情的同时，让青年学子在沉浸式体验中感悟长征精神，于实践磨砺中积蓄前行力量。

来 源：温州商学院

原标题： 一条“长征路”满场青春气 创业夜市遇上校园广场舞

本文转自：温州新闻网 66wz.com