温州晚报 2026-10-26 16:42:00

近年来，温州商学院坚持“健康比分数更重要”理念，把体育从一门课程延展为校园生活方式，帮助学生熟练掌握至少一项运动技能，养成稳定、可持续的锻炼习惯。改革关注的，不只是学生“会不会运动”，更在乎他们是否愿意参与、能否持续坚持，能否在运动中增强体质、健全人格、锤炼意志。

从害怕与人对视，到自信地站上舞台唱歌；从体重逼近190斤，到成功减重50斤。温州商学院大四学生谢可心说，这场改变，是运动一步步带给她的。

初入温商，陌生的环境让谢可心既期待又不安。生活节奏的变化、高中阶段积压的压力，让她的体重一度涨到近190斤。身材的变化带来的不只是外形焦虑，更是自我否定与社交退缩：害怕对视、害怕被关注，连舞台也不敢站上去。原本丰富多彩的大学生活，她却常常躲进自己的“小壳”里。

改变，始于一个并不宏大的决定。从饭后散步开始，她打羽毛球、尝试慢跑，再渐渐接触更多体育项目。一次次运动后的汗水，悄悄改变着她的身体与精神。她发现，轻盈的不只是体重，还有舒展的心情。她越来越愿意笑，愿意交流，愿意表达。

她的成长，正是温商院推进体育改革的生动注脚。近年来，学校坚持“健康比分数更重要”理念，把体育从一门课程延展为校园生活方式，帮助学生熟练掌握至少一项运动技能，养成稳定、可持续的锻炼习惯。改革关注的，不只是学生“会不会运动”，更在乎他们是否愿意参与、能否持续坚持，能否在运动中增强体质、健全人格、锤炼意志。

匹克球，是谢可心大学生活的转折点。大二下学期，她跟随李立伟老师第一次接触这项运动；到了大三，和球友们训练、交流、比赛，几乎成了她每晚最期待的事。刘遵嘉老师的鼓励与技巧传授，日复一日的挥拍、跑动、配合，让那个曾经“不敢被看见”的女孩，逐渐变得强壮、健康，也主动走向人群。

从校内校友赛到CPC巡回赛，比赛把课堂上的动作练习，转化为真实情境中的规则意识、团队协作与抗压能力。她在赛场上看见优秀球员，也看见自己努力的方向；在得失之间学会调整心态，在与搭档的配合中理解责任，在面对更强对手时学会坚持。

如今的谢可心，减重50斤，养成每日运动的习惯。她能大方地站上讲台汇报，也能在聚光灯下唱歌，主动与老师同学交流，积极参加活动比赛。从“低着头”到“笑着向前”，运动为她打开的，不仅是一项爱好，更是一条自我成长的道路。

在温州商学院，体育改革追求的不是让少数学生成为赛场“明星”，而是让更多普通学生走出宿舍、走向操场、走进社群，在可选择、可坚持、可体验的活动中找到适合自己的方式。学校通过课程、课外锻炼与赛事联动，把健康生活方式、规则意识、合作精神和拼搏品格，融入学生成长。

“学校是我的避风港，也是温暖的家。”已开始实习的谢可心，最怀念和感谢的，不只是草坪派对、小吃和球场，更是那个愿意走出舒适圈、积极改变的自己。当学生在奔跑中学会坚持，在挥拍中建立自信，在比赛中理解合作，体育便真正成为塑造健康体魄、健全人格、积极生活方式的重要力量。

来 源：温州晚报

原标题： 减重50斤，她从“小壳”里走了出来

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com