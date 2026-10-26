网传“热带气旋撞击喜马拉雅山脉”不实（2026·10·26）

全国网络辟谣 2026-10-26 17:48:53

辟 谣 网传“热带气旋撞击喜马拉雅山脉”不实

详情：近日，有自媒体称孟加拉湾热带气旋北上“撞击喜马拉雅山脉”，或致西藏西南部特大暴雪，引发关注。对此，中央气象台首席预报员介绍，孟加拉湾现有热带低压活动，于10月26日发展为气旋风暴，预计28日登陆印度东部沿海。该气旋风暴北上靠近喜马拉雅时将减弱为强度微弱的残余涡旋，网传“气旋撞击喜马拉雅”并不符合实际，气旋主体不可能翻越喜马拉雅山脉。

受北上孟加拉湾风暴与高原槽共同影响，10月30日至31日西藏中东部将迎来一轮明显雨雪天气。山南、日喀则、拉萨等地有中到大雪或雨夹雪，南部边境部分区域出现暴雪到大暴雪；西藏南部边境累计降水量10至30毫米，新增积雪5至25厘米。值得注意的是，西藏南部此次强雨雪并不是气旋风暴本体翻山直接造成。10月30至31日，北上的孟湾风暴环流带动偏南气流，源源不断向高原输送暖湿水汽，当水汽遇到喜马拉雅山南麓会被迫抬升，地形迎风抬升是触发强雨雪的主要动力。西藏西南部能否出现强降雪，不单单取决于气旋行进路线，高原槽的强弱和位置、残涡残存强度、水汽输送效率都会左右降雪实况。因预报时效较长，最终实际降雪量级仍存在不确定性，喜马拉雅沿线风险集中，需防范交通地质雪崩多重隐患。（来源：“中国气象”微信公众号）

误 区 长期吃素能“排毒”

真相：这种说法不科学。

“排毒”只是民间通俗说法，并不是严谨的医学概念。健康人体本身有完善的代谢系统，如肝脏负责代谢转化有害物质，肾脏负责过滤排泄等，并不需要靠某种特殊食物来“排毒”。相反，长期只吃素不仅不能“排毒”，反而可能损害健康：纯素食容易缺乏优质蛋白质、维生素B12、铁和锌等营养素，会增加贫血、肌少症等风险，还会影响肝肾正常的代谢功能。

另外，一些素食为了追求口感还采用油炸、重糖重盐等做法，反而加重身体负担。真正维持健康的正确方式是均衡膳食、食物多样、规律作息、适量运动，切勿盲目跟风“素食排毒”。（“科学辟谣”微信公众号）

通 报 有网民故意夸大安徽池州地震震级被处罚

详情：10月24日，安徽省池州市贵池区公安分局在日常网络巡查中发现，辖区网民江某在抖音平台发布评论称“15时04分池州市地震大约8级，3秒钟”。

经属地有关部门核实，并对照中国地震台网正式测定，2026年10月24日15时04分在安徽池州市贵池区发生2.9级地震。江某发布的言论，故意夸大震级，混淆视听、误导公众，属于典型的谎报险情类网络谣言。目前，公安部门已依法对其予以行政处罚。（来源：“贵池公安”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com