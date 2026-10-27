温州日报 2026-10-27 07:55:21

10月26日，以“智能引领 健康中国”为主题的“九三创吧”暨“温新有约”AI赋能大健康温州专场活动在温州医科大学举行，现场发布《温州市加快新场景大规模建设应用推动科技和产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》。

温州网讯 昨天，以“智能引领 健康中国”为主题的“九三创吧”暨“温新有约”AI赋能大健康温州专场活动在温州医科大学举行，现场发布《温州市加快新场景大规模建设应用推动科技和产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》（下称《方案》）。

全国政协委员、九三学社中央副主席张旭，九三学社中央常委朱程清出席，省政协副主席、九三学社浙江省委会主委叶正波致辞。

近年来，“九三创吧”社会服务品牌搭建“科学家+企业家+投资家”跨界合作平台，聚焦人工智能、生物医药、新材料、低空经济等战略性新兴产业，推动创新链、产业链、资金链深度融合，累计在全省20余个县（市、区）举办专场活动50余场，促成投融资超5亿元。本次活动是今年围绕战略性新兴产业举办的第五场专场，也是该品牌首次聚焦“AI赋能大健康”这一前沿交叉领域。

叶正波表示，面对AI赋能大健康这篇大文章，期待温州在临床数据开放、应用场景开放上继续先行先试,各位院士专家把更多成果带到浙江、带到温州,企业家和创投机构多给早期硬科技项目一些耐心，大家一起把AI赋能大健康这篇大文章做实。

活动现场，九三学社温州市委会对《方案》进行解读，根据规划，温州将常态化发布场景机会清单，组建联合体挖掘行业痛点、形成场景招标需求，建立场景创新尽职免责机制，让企业从“不敢试”变成“我先试”。4组“科技副总”结对签约，九三学社的专家教授与温州生命健康企业一一结对，把高校智力资源导入产业一线，打通科研成果从实验室走向市场的转化通道。

中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃和九三学社中央委员赵春华分别围绕“人工智能驱动细胞因子类药物理论创新与临床转化研究”“AI赋能干细胞新药源头创新发展中医药细胞医学”作报告。圆桌对话邀请企业、高校、九三学社的专家学者，结合各自领域畅谈AI赋能后行业的应用及未来。“张仲景经方AI大模型”等4个前沿科创项目登上现场路演，覆盖中医药、认知训练、急诊急救、医学问答与智能康复等方向。

本次活动由九三学社浙江省委员会、市委统战部主办，温州医科大学、九三学社温州市委员会承办，九三学社浙江大学委员会、浙江九三企业发展促进会、市科学技术局、市数据局（温州市人工智能局）、瓯海区委统战部、温州国际云软件谷、温州市大罗山基金村等单位协办，院士专家、企业家、投资机构及医疗机构代表等130余人参加。

来 源：温州日报

原标题： 智能引领 健康中国

“九三创吧”暨“温新有约”AI赋能大健康活动走进温州

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com