温州日报 2026-10-27 07:59:00

近日，国家发展改革委公布全国10个要素市场化配置综合改革试点地区第一批56项创新举措和经验做法，温州科技成果转化“二次救济”模式、“两限一摇”工业用地供地机制等2项案例成功入选，面向全国进行推广。

温州网讯 生产要素如何配置得更高效、更公平，是检验一座城市改革成色的重要标尺。近日，国家发展改革委公布全国10个要素市场化配置综合改革试点地区第一批56项创新举措和经验做法，温州科技成果转化“二次救济”模式、“两限一摇”工业用地供地机制等2项案例成功入选，面向全国进行推广。这意味温州在技术、土地等要素方面的创新实践入选“国家级”经验清单，标志着温州要素改革试点交出高质量周年答卷。

温州市创新科技成果转化“二次救济”风险减量模式，着力推动技术要素高效配置。据介绍，针对高校院所转化意愿低、企业承险能力弱、科技成果夭折多导致的“不敢转”难题，我市科技部门牵头探索推出“政府引导、保险兜底、市场运作”的协同机制，打造创新“科技保险+鉴证服务”模式，由鉴证中心组织专家开展风险评估和全程跟踪。对经二次论证仍可挽救的受阻项目，保险机构按约先行赔付部分资金，专家团队提供技术支持，帮助项目接续推进。试点实施以来，已解决投保项目转化关键堵点18个，投保项目实现100%转化，为科技成果跨越产业化关口增添保障。

温州市创新“两限一摇”新机制，着力推动工业用地高效配置。据了解，我市通过统一工业项目数据评价标准，筛选优质项目，创新提出“产业准入+限地价限亩均贡献+公开摇号”供地方式。土地竞价达到地价上限后，转入竞报亩均贡献，两项均达到上限后公开摇号，并通过“双合同”和全周期监管强化履约约束。去年该机制全面推行后，全市工业用地供应量同比增长33%，创历史新高，供地周期从平均6个月压缩至2个月，为企业增资扩产腾出空间、赢得时间。

要素流动越顺畅，经济活力就越充沛。2025年9月，国务院正式批复杭甬温要素市场化配置综合改革试点，试点时间两年。据悉，这是温州目前唯一一个列入国务院试点的重点改革任务，一年来温州紧扣改革部署，聚焦技术、土地、人力资源、数据、资本、资源环境及要素协同七大领域，大胆破题、系统推进，让要素“活水”加速流向新质生产力最需要的地方，取得阶段性成效。目前我市“暗标盲评”“两电分离”等8项经验做法入选省发改委要素市场化配置改革典型案例，“低效用地再开发”等21项成果获得省直厅局推广，“绿地统筹”“AI行业翻译官”等一批首创工作获得肯定。

来 源：温州日报

原标题： 温州两项改革经验获全国推广 要素改革试点交出高质量周年答卷

记者 周大正

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