温州日报 2026-10-27 07:59:11

10月26日，市委副书记、市长张文杰专题调研职业友好型城市建设工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于就业工作的重要论述，全面落实省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，坚持就业优先导向，广开就业创业渠道，有力促进高质量充分就业，为温州做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范夯实基础。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰专题调研职业友好型城市建设工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于就业工作的重要论述，全面落实省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，坚持就业优先导向，广开就业创业渠道，有力促进高质量充分就业，为温州做强“一圈一极一中心”、奋力实现共同富裕先行示范夯实基础。

温州欢腾文化科技有限公司于2025 年底正式落户中国(温州)智能谷，主营AI应用人才培训、企业智能化转型、OPC孵化运营等业务。张文杰认真听取企业通过人工智能赋能创业、带动就业等情况介绍，鼓励企业主动顺应人工智能发展浪潮和就业创业形态变革趋势，做实全链条创业陪跑服务，构建轻量化创业新范式，让更多创业者在温州敢创业、能创业、创成业。

鹿城零工市场以“多元化服务、精准化供给、专业化运营”为理念，致力于打造线上线下一体化的公益性智慧就业服务阵地。张文杰详细了解就业岗位来源、数字化就业服务、重点群体帮扶等情况，强调要加强就业信息采集，拓宽就业信息发布渠道，精心开展政策咨询、职业指导、岗位匹配等服务，让更多求职者快速上岗、获得收入。

在新二代城市科创园，张文杰走进企业展厅、研发中心等区域，仔细询问产业培育、岗位开发、人才集聚等情况。他强调，要加强对高成长性企业发展的全方位保障，在推动企业做大做强中创造更多优质就业岗位，实现企业发展与就业增长互促共进。

调研中，张文杰强调，要以职业友好型城市建设为牵引，加强产业和就业协同，以产业扩量升级促进就业扩容提质，形成产业赋能就业、就业反哺产业的良性循环；要坚持需求导向，优化就业服务，加强技能培训，让广大劳动者好就业、就好业；要搭建多层次创新创业平台，加大创业扶持力度，持续放大创业带动就业倍增效应；要营造更好就业环境，构建和谐劳动关系，提升劳动者就业权益保障水平。

副市长章月影参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰专题调研职业友好型城市建设工作 有力促进高质量充分就业

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com