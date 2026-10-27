知识产权助力温州实体经济升级

温州日报 2026-10-27 08:06:35

10月26日，“引力聚智 知产赋能——知识产权助推新质生产力暨国家级智能电气设备产业知识产权运营中心周年活动”举行。活动集中发布多项硬核成果，同步开展平台上线、战略合作签约等仪式，展现温州以知识产权全链条建设赋能科创，助力实体经济升级的实践。

温州网讯 昨天，“引力聚智 知产赋能——知识产权助推新质生产力暨国家级智能电气设备产业知识产权运营中心周年活动”举行。活动集中发布多项硬核成果，同步开展平台上线、战略合作签约等仪式，展现温州以知识产权全链条建设赋能科创，助力实体经济升级的实践。高校院所、金融机构、知识产权服务机构、智能电气产业链企业及青年科学家代表等150余人参加。

近年来，温州先后获批国家知识产权强市建设示范城市、国家知识产权保护示范区建设城市，知识产权发展逐渐形成特色优势。活动现场发布《温州市“十五五”知识产权发展规划》，明确到2030年有效发明专利总量5万件，高价值专利占比34%，数据知识产权登记量突破4000件，地理标志综合产值150亿元，争创全国民营经济知识产权保护典范城市。一批配套成果与合作项目同步落地，国家级智能电气设备产业知识产权运营中心线上平台上线，该中心分别与中国建设银行温州分行、浙江工贸职业技术学院签署知识产权战略合作协议，推动知识产权协同创新与转化运用向纵深迈进。同时发布世界温商与青年科学家中心成果、温州市专利技术需求榜单以及“IP伙伴”计划。

作为本次活动的核心载体，国家级智能电气设备产业知识产权运营中心晒出落地一周年“成绩单”。中心依托正泰集团建设，采用“龙头企业引领＋专业联盟执行”模式，一年来该中心搭建产业专利数据库，覆盖7大细分领域，入库专利超150万条，年访问量超40万次，落地专利导航项目100余项。正泰集团股份有限公司知识产权部总经理王景凯介绍，中心搭建细分领域产业专利池，全年完成专利许可、转让300余件，集团专利实施率超80%。知识产权通过许可、转让、质押融资、作价入股等方式实现运营总额超4亿元，正泰电器斩获全国首张ISO56005五级评价证书。此次周年活动集中展示运营成效，助力打通知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条，为温州智能电气产业培育新质生产力积蓄动能。

活动现场设置交流分享环节。正泰集团知识产权部信息与情报管理总监刘潇带来智能中高压电气产业专利导航相关成果，通过梳理赛道技术演进态势和专利竞争格局，为企业研发立项、规避侵权风险找准方向。福达新材料集团股份有限公司副总裁兼CTO宋振阳以中国低压智能电器产业知识产权联盟代表的视角，分享产业链协同布局思路。

活动现场还公布我市入选全国知识产权保护改革实践优秀案例名单、温州数据知识产权标杆应用案例，并向青年科学家发出“把实验室里金点子变成生产线上好产品”的邀约。

来 源：温州日报

原标题： 成果集中发布 运营平台上线

知识产权助力我市实体经济升级

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com