温州举行纪念中国工农红军长征胜利90周年座谈会

温州日报 2026-10-27 08:09:07

“长征精神永传承？浙南烽火照新程”——温州市纪念中国工农红军长征胜利90周年座谈会，10月26日在中共浙江省委党校平阳分校举行。省市党史专家、理论学者，市县相关部门代表齐聚平阳，回望浙南革命峥嵘历史，共话红色根脉赓续传承。

温州网讯 “长征精神永传承？浙南烽火照新程”——温州市纪念中国工农红军长征胜利90周年座谈会，昨天在中共浙江省委党校平阳分校举行。

省市党史专家、理论学者，市县相关部门代表齐聚平阳，回望浙南革命峥嵘历史，共话红色根脉赓续传承。李海峰、邱理平、渠长根、朱健等专家学者作主旨发言；平阳县历史学会、温州中共党史学会、市委党史研究室等单位，结合史料与地方实际开展交流研讨。

浙江虽非中央红军长征途经地，却与长征渊源深厚。1934年，中国工农红军北上抗日先遣队转战闽浙皖赣，四进四出浙江，牵制国民党重兵，策应中央红军战略转移。怀玉山战斗失利后，余部组建红军挺进师，由粟裕、刘英率领入浙开展游击斗争，开辟浙西南、浙南游击根据地。面对敌人轮番残酷“清剿”，浙南军民浴血坚守，浙南成为中国革命在南方的重要战略支点。全民族抗战爆发后，挺进师于平阳山门整编，粟裕率部北上编入新四军；刘英留守重建浙江省委，在凤卧主持召开中共浙江省第一次代表大会，铸就“浙南十四年红旗不倒”的红色传奇。烽火年代，浙南群众不畏牺牲，掩护红军、救治伤员、输送物资，夯实革命群众根基。

“浙南游击根据地的每一寸土地，都浸润着人民群众的热血。”省中共党史学会常务副会长王祖强谈及浙南三年游击战争的艰苦历程，引发与会人员共鸣。 与会专家表示，浙江虽不在中央主力红军长征路线上，但北上抗日先遣队、红军挺进师的斗争实践，书写了浙江与长征紧密关联的独特篇章，是浙江党史研究重要课题。

省委党史和文献研究室副主任许柏海指出，要深刻把握弘扬伟大长征精神、讲好浙江长征故事的时代意义，持续深挖浙江红色资源，忠实履行党史以史鉴今、资政育人职责，着力打造兼具学术厚度、情感温度与传播力度的红色研究和宣讲成果。

来 源：温州日报

原标题： 长征精神永传承 浙南烽火照新程

我市举行纪念中国工农红军长征胜利90周年座谈会

记者 伍秀蓉

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