温州日报 2026-10-27 08:10:19

近日，浙江省经信厅公布了2026年度浙江省绿色工厂、绿色工业园区名单，温州共71家工厂、1家工业园区入选，企业数量全省第三、通过率全省第一。

温州网讯 近日，浙江省经信厅公布了2026年度浙江省绿色工厂、绿色工业园区名单，温州共71家工厂、1家工业园区入选，企业数量全省第三、通过率全省第一。

近年来，温州大力构建绿色制造体系、推动产业高端化与低碳化协同发展，以绿色动能驱动制造蝶变。截至目前，全市已累计创建国家级绿色工厂77家、国家级绿色园区5家、省级绿色工厂167家、省级绿色园区7家，数量稳居浙江省第一方阵。

绿色动能的澎湃涌动源自企业向“绿”而行、政府厚植“绿”土。近年来，温州强化顶层设计，大力推动企业绿色化转型。在节能降碳技改上，温州聚焦化工、纺织等十大重点行业，推行“一企一策”改造方案，建立阶梯式的项目库，分行业选树标杆，以点带面推动产业链绿色协同。在绿色工厂培育上，温州建立绿色（零碳）工厂培育库，完善梯度培育体系，系统化推进绿色工厂提质扩面、绿色园区提档升级、零碳工厂培育建设。在政策服务保障上，温州积极争取省级节能降碳技改资金，降低企业改造成本。今年发布的浙江省节能降碳技术改造项目名单中，我市第一批入围项目15个，获批项目数和资金均居全省第三，第二批入围项目10个。

来 源：温州日报

原标题： 温州绿色动能加速集聚 省级绿色工厂通过率全省第一

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com