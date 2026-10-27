温州日报 2026-10-27 08:11:24

日前，国家统计局温州调查队最新数据显示，9月温州居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7%，环比下降0.1个百分点。旅游淡旺季转换、开渔季水产品供应增加，成为影响当月物价走势的重要因素。

温州网讯 日前，国家统计局温州调查队最新数据显示，9月温州居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7%，环比下降0.1个百分点。旅游淡旺季转换、开渔季水产品供应增加，成为影响当月物价走势的重要因素。

从同比走势看，各类商品和服务价格涨跌分化。食品价格下降2.1%，降幅较上月扩大1.1个百分点。在市区农贸市场，猪肉供应充足，价格下降5.3%，降幅相比8月有所收窄；时令鲜菜集中上市，鲜菜价格下降5.8%。鸡蛋、牛肉、羊肉需求坚挺，价格分别上涨6.3%、3.5%、2.2%。

能源价格上涨8.8%，涨幅扩大3.9个百分点。扣除能源的工业消费品价格上涨0.9%。其中，受国际大宗商品价格变动影响，其他饰品、黄金饰品价格分别上涨42.7%、20.5%。开学季硬件需求叠加供应链成本变动，拉动数码产品售价上行。数据显示，9月数据存储设备、计算机、平板电脑和移动电话价格分别上涨48.4%、26.8%、25.9%和12.4%。服务价格上涨0.6%。其中医疗服务价格上涨4.0%，旅行社及其他旅游服务价格上涨3.2%。

环比方面，9月CPI由8月上涨0.1%转为下降0.1%，服务价格季节性回落特征突出。暑期出行热潮退去，服务价格由上涨0.2%转为下降0.5%。飞机票、旅行社及其他旅游服务、在外住宿价格分别下降9.6%、8.6%和2.6%。本地旅行社从业者介绍，8月亲子游、海滨游订单火爆，9月开学后出行需求快速降温，机票、酒店、旅游套餐报价随之回落。

食品价格下降0.8%。东海休渔期结束，大量新鲜渔获上岸，成为温州“菜篮子”的一大亮点，水产品供应增加带动水产品价格环比下降3.0%。温州市水产批发市场内，鮸鱼、带鱼、梭子蟹等海鲜货源充足，丰富了市民餐桌。细分品类中，9月猪肉价格持平；鲜菜价格小幅上涨0.6%；牛肉、羊肉价格分别上涨2.7%、1.9%。

受国际原油价格波动影响，能源价格上涨2.8%，汽油价格上涨4.9%。扣除能源的工业消费品价格微涨0.1%，国际金价短期回调，黄金饰品价格下降1.9%；受成本走高影响，移动电话机、计算机价格分别上涨2.0%和1.5%。

来 源：温州日报

原标题： 9月温州CPI同比涨0.7% 东海开渔助力水产品降价

记者 林迎颖 通讯员 江秀

本文转自：温州新闻网 66wz.com