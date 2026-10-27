温州晚报 2026-10-27 08:16:42

近日，2026年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式在山东青岛举行，温州代表团斩获1个全国一等奖、2个全国二等奖、2个全国三等奖，创下参赛以来历史最佳战绩，充分展现温州在数据要素市场化改革中的扎实成效与本土数字创新活力。

温州网讯 近日，2026年“数据要素×”大赛全国总决赛颁奖仪式在山东青岛举行，温州代表团斩获1个全国一等奖、2个全国二等奖、2个全国三等奖，创下参赛以来历史最佳战绩，充分展现温州在数据要素市场化改革中的扎实成效与本土数字创新活力。

“数据要素×”大赛由国家多部委联合主办，是国内数据要素领域规格最高、权威性最强的赛事。本届赛事参赛队伍从首届的1.9万支增长至近3万支，汇聚全国各地优质数据创新项目。面对顶尖阵容的激烈比拼，市数据局（市人工智能局）发挥统筹牵引作用，深挖温州特色场景潜力。全市共有278支队伍踊跃报名，经层层选拔，5个优质项目突围挺进全国总决赛。其中，正泰集团股份有限公司联合百盛联合集团、温州清腾科技、温州肯恩大学、百盛联合杭温铁路有限公司申报的“数据要素赋能建筑自主智慧运维与能源管理”项目获全国一等奖。

来 源：温州晚报

原标题： 温州5件作品斩获“数据要素×”全国总决赛奖项

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com