温州晚报 2026-10-27 08:23:03

10月25日，2026正泰杯青年创新创业大赛决赛在青科会万有引力π活动现场举行。大赛吸引来自斯坦福大学、新加坡国立大学、香港理工大学和清华大学、浙江大学、西安交通大学、上海交通大学等海内外知名院校的青年人才参赛。经过遴选，23支团队会师决赛，同台展示创新成果、交流创业构想。

温州网讯 10月25日，2026正泰杯青年创新创业大赛决赛在青科会万有引力π活动现场举行。大赛吸引来自斯坦福大学、新加坡国立大学、香港理工大学和清华大学、浙江大学、西安交通大学、上海交通大学等海内外知名院校的青年人才参赛。经过遴选，23支团队会师决赛，同台展示创新成果、交流创业构想。

本届赛事聚焦生态化、全球化、多源化，设置智能电气、绿色发展、科技创新三大赛道，为青年创新搭舞台、为创业项目建平台、为产业升级聚人才。

决赛现场，23支团队以PechaKucha形式依次登台，演示画面快速切换间，技术亮点、应用构想层出不穷。

本届青创赛入围项目紧盯绿色能源、算电协同、先进传感、电力电子等前沿方向，涵盖新型储能、氢能、资源循环利用与碳减排以及先进材料、关键芯片、智能仿真、热管理等领域，既是产业攻关的主战场，也是青年创新的新赛道。

在2026世界青年科学家峰会闭幕式上，“正泰杯”青创赛特等奖及一、二、三等奖揭晓，一批聚焦产业难题、兼具技术创新与应用潜力的优秀项目脱颖而出。

正泰集团已举办3届正泰杯青年创新创业大赛。本届正泰杯青创赛深度联动青科会，由正泰集团与世青科联携手推出“正泰星火”青年科学家计划，以“揭榜挂帅”机制直面产业一线真实难题。

“星火计划”是产业界与青年科学家合作交流的专项支持计划。其中，“正泰星火”聚焦关键核心技术突破，把产业里卡脖子、待突破的实际需求摆上台面，为优秀青年人才配套专项科研经费与全链条孵化资源，让青年的奇思妙想精准对接产业痛点，推动创新星火在产学研用中深度融合。

随着科技创新与产业创新互融共促的浪潮持续奔涌，正泰多年来不断联动高校、科研机构、投资机构及产供链伙伴，携手推进青年科研合作与创新项目培育，共建资源共享的开放式创新平台，推动创新势能转化为产业动能。“青创赛为团队创新创业提供了有力支持，帮助我们对接了更多产业资源。”2025年参加青创赛并获特等奖的团队负责人表示，在赛后项目孵化落地过程中，团队通过赛事平台参与产业链合作，实现稳步发展，展现出良好成长势头，于去年底获得近2000万元天使轮融资。

面向“十五五”，正泰集团将持续深化产学研协作，以青创赛为平台和纽带，促进青年人才培养、前沿技术创新与产业能力建设相互支撑，为能源转型、产业升级和新质生产力发展汇聚更多创新力量。

来 源：温州晚报

原标题： 全球青年创客同台竞逐 2026正泰杯青创赛决赛收官

记者 芳德 毛俊

本文转自：温州新闻网 66wz.com