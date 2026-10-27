1至9月全国纪检监察机关立案省部级及以上干部73人
全国纪检监察机关处分人员按职级划分图。
全国纪检监察机关运用“四种形态”占比图。
2026年1至9月，全国纪检监察机关共接收信访举报350.6万件次，其中检举控告类信访举报84.7万件次。处置问题线索214.9万件。立案80万件，其中立案省部级及以上干部73人、厅局级干部4203人、县处级干部3.4万人、乡科级干部11.4万人；立案现任或原任村党支部书记、村委会主任7.9万人。处分68万人，其中党纪处分50.5万人、政务处分22.2万人；处分省部级及以上干部105人，厅局级干部3680人，县处级干部2.8万人，乡科级干部9.2万人，一般干部8.9万人，农村、企业等其他人员46.7万人。
2026年1至9月，全国纪检监察机关运用“四种形态”批评教育和处理138.5万人次。其中，运用第一种形态批评教育和处理69.6万人次，占总人次的50.2%；运用第二种形态处理56.9万人次，占41%；运用第三种形态处理6.5万人次，占4.7%；运用第四种形态处理5.6万人次，占4.1%。
坚持受贿行贿一起查，立案行贿人员2.9万人，移送检察机关3020人。
来 源：央视新闻客户端
记者 宋琎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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