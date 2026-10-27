温州日报 2026-10-27 09:17:18

公路养护也能像“打包服务”一样，一次统筹五年。近日，交通运输部办公厅公布国家公路现代养护工程试点典型案例评选结果，市交发集团G15温州段及S10温州段长周期养护工程成功入选，成为全国可复制、可推广的公路长效管养示范样本。

温州网讯 公路养护也能像“打包服务”一样，一次统筹五年。近日，交通运输部办公厅公布国家公路现代养护工程试点典型案例评选结果，市交发集团G15温州段及S10温州段长周期养护工程成功入选，成为全国可复制、可推广的公路长效管养示范样本。

据市交发集团介绍，经测算，42公里试点路段采用长周期总承包模式后，较传统养护模式，全生命周期养护成本下降约13%；年均施工封道次数减少194次，并有效减少了封道养护施工造成的通行费损失，经济效益、社会效益与保畅效益同步凸显。

何为长周期养护模式？“简单说，就是把过去分散、短期的养护作业‘打包’给专业团队，按五年周期统一规划、统一实施、统一考核。”该项目相关负责人介绍，以往高速公路养护普遍存在短期作业、多头分散管理、被动应急抢修等短板。该项目创新推行长周期综合养护总承包新模式，通过五年一体化统筹实施，实现养护资源集约化配置、养护质量长效化管控，破解传统高速养护行业痛点，打造独具特色的公路养护“温州模式”。

这一模式带来的路况提升看得见。经过连续五年系统性养护治理，G15温州大桥段、S10温州绕城段路面PQI指标（路面使用性能指数）分别由2016年—2019年传统养护期均值92.83、94.48提升至94.38、95.37，道路整体路况水平实现稳步提升。

在技术支撑上，该项目创新建立了路况监测预警、养护科学决策、资源优化配置的全流程技术体系。依托大数据平台与智能监测设备，对路面、桥梁、隧道等关键结构物开展全天候健康监测。针对温州大桥等重点构造物，借助工程综合养护管理系统，实现预防性养护病害精准预判、精准施策。在工程实践基础上，项目同步开展2项省部级科研课题研究，参与编制3项行业标准规范，累计取得授权专利14项，斩获3项省部级科技进步奖、1项省部级工法，成功搭建起“科研—标准编制—专利—应用”的一体化创新链条，以硬核技术支撑长效养护落地见效。

该项目的成功实施，首次在业内形成了“全要素覆盖、全周期管控”的养护新逻辑。此前，该项目已于2023年入选交通运输部首批国家公路现代化养护试点工程，此次入选典型案例，意味着温州探索的长周期综合养护总承包模式获得国家层面认可。

来 源：温州日报

原标题： 五年“一揽子”管养 温州公路试出长效样本

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com