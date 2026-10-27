温州日报 2026-10-27 09:17:00

近日，温州气温起伏明显，街头行人还在短袖与薄外套之间“切换”，冬装消费却已提前升温。记者走访温州女装批发市场及市区部分商场发现，毛衣、大衣、羽绒服等冬装已陆续占据陈列C位。

温州网讯 近日，温州气温起伏明显，街头行人还在短袖与薄外套之间“切换”，冬装消费却已提前升温。记者走访温州女装批发市场及市区部分商场发现，毛衣、大衣、羽绒服等冬装已陆续占据陈列C位。据悉，受今年温州的高温天气影响，秋装销售周期大幅缩短，商户们主动以变应变：提前备货将冬装上市节奏前移，发挥自有设计优势加快上新，加速补货节奏，抢抓换季商机。

“今年夏天热得久，秋装卖不动，冬装自然要早做准备。”在意嘉温州女装城，多位商户向记者表达了同样的判断。市场负责人李雪莱介绍，目前市场内近400户商家的冬装上新率已达100%，冬装铺货已全面展开。

韩色家店主小周从事服装批发已有18年。她介绍，温州秋季历来较短，今年秋装销售月份又受高温影响，下游零售门店补货节奏明显放缓。基于这一判断，她没有在秋装上大量压货，而是把重点放在盈利空间更高的冬装上。“早在9月中旬，门店就开始少量铺货冬装，比往年提早了10多天，随后逐步放量。”目前，该店已上架冬装款式1700多个。凭借新客增长和冬装提前起量，门店当前整体业绩同比增长15%。

与小周提前铺货的策略不同，三禾门店选择以自有设计能力加快上新。门店主理人小张介绍，企业在广州、杭州均设有工厂，并拥有自有设计团队，为快速上新提供支撑。近期门店每天上新约50款，目前品牌已设计冬款超400个，涵盖羽绒服、大衣、裤子、衬衫等品类。“配色上，今年我们的冬季款以棕褐、焦糖等大地色系为主，整体呈现美拉德风格；款式上，设计更趋简洁，兼顾了消费者保暖性与日常穿搭需求。”得益于快速上新和款式畅销，当前门店日销量在500件左右。

上新提速的同时，补货节奏也在加快。意嘉女装城Fox店店主吴芬芬介绍，秋装已进入尾季，门店通过打折促销和直播销售，目前基本消化秋装库存。为承接冬装消费需求，门店提前备货1000多件大衣，可满足3天至4天的销售需求。“大衣和毛衣是当前销售的主力，今年降温突然，不能等客户下单后再补货，先把货品备足。”她说，近日降温后，顾客到店试穿、购买意愿明显增强，门店正动态调整陈列和补货节奏。市场内由禾门店则将毛衣、厚马甲等初冬款置于显眼位置，方便顾客试穿选购，借降温承接换季客流。

这股换季热潮也蔓延到了零售端。各大品牌专柜同步推出秋冬系列，冬款新品成为主推方向。银泰世贸店太平鸟门店负责人表示，今年整体秋装销售较往年有所下降，市民可能脱下短袖就要直接换上冬装了，门店计划将部分秋装退回总部，剩余秋装作为内搭搭售，同时加大冬装的陈列和推介力度。

来 源：温州日报

原标题： 高温打乱换季节奏 冬装市场提前“热”起来

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com