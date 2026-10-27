温州日报 2026-10-27 09:17:18

10月底至12月，谢霆锋、许嵩、王力宏将接连登上温州奥体中心主体育场的舞台；而在此前的5月，周杰伦演唱会曾在这里连开三场，引流22万余人次。眼下，龙湾正谋划把观演的“流量”沉淀为度假的“留量”。

温州网讯 10月底至12月，谢霆锋、许嵩、王力宏将接连登上温州奥体中心主体育场的舞台；而在此前的5月，周杰伦演唱会曾在这里连开三场，引流22万余人次。眼下，龙湾正谋划把观演的“流量”沉淀为度假的“留量”。温州湾新区、龙湾区近日印发“城市微度假旅游目的地”实施方案，锚定打造“城市微度假旅游目的地”目标，系统构建“主客共享、近悦远来”的微度假产品体系与产业生态。

方案立足于龙湾“山、海、城”交融的资源禀赋，瞄准车程30分钟至1小时的亲子家庭、Z世代青年和都市解压人群，部署核心产品体系提升、产品配套提质、基础设施提档、宣传营销引流四大行动。

赛演被列为头号引擎。龙湾提出，依托奥体中心、高新文化广场及各大商圈，年均举办大型营业性演出15场以上，配套主题市集、特色餐饮、明星联名文创等“宠粉”产品；同步组建不少于300家商户的“票根联盟”，凭票根兑换专属优惠，打通从“看一场演出”到“度一个假期”的转化路径。延伸脱口秀、Livehouse、沉浸式话剧等多元演艺业态小剧场，营造“周周有戏看”的城市氛围。国际网球中心则承接ITF国际网球大师赛等品牌赛事，全区年均举办体育赛事活动将达200场以上。

人气渐浓的钟秀园，是方案落地的样本之一。它因瑶溪十景之一“钟灵毓秀”而得名，文脉悠长，更稀缺的是区位——距温州龙湾国际机场仅十余分钟车程，高速、城市主干道环伺。运营方正紧锣密鼓地与机场洽谈合作，谋划把“赶飞机”变成“顺便度个假”。“我们希望打造一个‘城市微度假’的样板，让拖着行李箱的旅客和本地亲子家庭，都能在这里找到松弛感。”依山伴水（浙江）文化旅游管理有限公司董事长吴一可描绘蓝图。

按方案，钟秀园将优化业态布局，引入精品咖啡、新式茶饮，拓展帐篷露营、草坪游戏等户外亲子项目，串联国际网球中心打造一站式山水运动驿站；郑宅岙微度假区一期加速落地，双岙片区谋划精品民宿聚落，三地串起环大罗山山水休闲走廊。

一头连着乡愁，一头连着烟火。永昌堡培育“古宅主理人”，寺前街深耕“人生八喜”禧文化，串联文博场馆形成“走读永嘉场”文化动线；配套上，开元、云澜、希尔顿欢朋等酒店加快建成投用，力争三年新增客房1500间以上，全域布设30个以上分布式旅游服务驿站等。

据悉，温州湾新区、龙湾区打造市区微度假旅游目的地加快文旅产业发展的若干政策同步发布，重点围绕“支持文旅项目建设、盘活国有资产、演艺经济发展、演艺新空间发展、文旅新业态发展、赛事经济发展、招徕过夜游客、研学发展”8个方面给予精准灌溉。文旅发展专项资金、主理人创业补贴等扶持政策将一年一制定、一年一发布，闭环推进各项任务落地。

来 源：温州日报

原标题： 主客共享 近悦远来

龙湾布局“家门口的微度假第一站”

记者 陈圆圆 龙湾融媒记者 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com