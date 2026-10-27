德国总统施泰因迈尔抵达安徽开始访华
新华网 2026-10-27 09:09:30
德国总统施泰因迈尔10月27日抵达安徽合肥，开始对中国进行为期5天的国事访问。
德国总统施泰因迈尔10月27日抵达安徽合肥，开始对中国进行为期5天的国事访问。
此访是德国总统时隔近8年再次访华。作为世界第二和第三大经济体，中德全方位战略伙伴关系健康稳定发展符合双方利益，也承载着欧洲和世界的期待。
外交部发言人日前表示，中方愿同德方以此访为契机，巩固互信、深化合作、共谋创新，推动中德关系取得更大发展，助力中欧关系行稳致远，为世界注入更多正能量。
来 源：新华网
原标题： 德国总统施泰因迈尔抵达安徽开始访华
记者 郭晨
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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