新华网 2026-10-27 09:09:30

德国总统施泰因迈尔10月27日抵达安徽合肥，开始对中国进行为期5天的国事访问。

德国总统施泰因迈尔10月27日抵达安徽合肥，开始对中国进行为期5天的国事访问。

此访是德国总统时隔近8年再次访华。作为世界第二和第三大经济体，中德全方位战略伙伴关系健康稳定发展符合双方利益，也承载着欧洲和世界的期待。

外交部发言人日前表示，中方愿同德方以此访为契机，巩固互信、深化合作、共谋创新，推动中德关系取得更大发展，助力中欧关系行稳致远，为世界注入更多正能量。

来 源：新华网

原标题： 德国总统施泰因迈尔抵达安徽开始访华

记者 郭晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com