温州日报 2026-10-27 09:17:18

近日，乐清市2026年度“善居工程”正式收官。“善居工程”聚焦困难群众急难愁盼，针对居住环境较差的低保、低边家庭，对厨房、卫生间、楼梯过道等空间实施“一户一策”定制化改造。已累计惠及120户困难家庭，覆盖20多个乡镇（街道）。

温州网讯 近日，随着柳市镇最后一户改造住房完成验收，乐清市2026年度“善居工程”正式收官。这不仅是对工程质量的检验，更是一次民生温度的传递。

“善居工程”聚焦困难群众急难愁盼，针对居住环境较差的低保、低边家庭，对厨房、卫生间、楼梯过道等空间实施“一户一策”定制化改造。今年，乐清全市共有10户低保、低边家庭的老房子换了新模样，从“忧居”变为“优居”。

本次改造历时5个多月，重点解决屋顶渗漏、墙体开裂、水电线路老化等住房安全“老毛病”，采光通风不足、空间布局不合理、环境阴暗潮湿等问题也同步纳入改造范围。为了让每一分钱都花在刀刃上，改造前期，乐清市民政局联合乡镇（街道）上门入户看现场、问需求，结合每户实际量身制订改造方案，从房屋结构加固、老旧管线更换，到室内布局优化、环境整治美化，都紧紧贴合每户的日常起居习惯。

安居修缮，细节见温情。针对高龄老人、残疾人家庭，项目增设扶手、无障碍坡道与防滑地面，把适老助残的贴心考量融入改造细节，让民生服务“温暖升级”。

据了解，乐清“善居工程”项目采用“政府救助+慈善帮扶”的融合模式，整合了民政、慈善总会及社会爱心企业等多方资源，汇聚起全社会扶危济困的暖心力量，为困难家庭安居圆梦保驾护航。

自项目实施以来，乐清“善居工程”已累计惠及120户困难家庭，覆盖20多个乡镇（街道）。下一步，乐清将持续推进项目实施，让更多困难群众住得安心、住得舒心。

来 源：温州日报

原标题： “一户一策”定制化改造 乐清今年“善居工程”惠及120户家庭

记者 程源 乐清融媒记者 吴秋秋

本文转自：温州新闻网 66wz.com