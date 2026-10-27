新华网 2026-10-27 09:09:30

据美国媒体26日报道，美国军方已准备好对伊朗进行新一轮大规模打击，美国总统特朗普可能在11月美国中期选举后下达行动指令。

据美国媒体26日报道，美国军方已准备好对伊朗进行新一轮大规模打击，美国总统特朗普可能在11月美国中期选举后下达行动指令。

美国有线电视新闻网援引美官员的话报道称，当前部署在中东地区的美军兵力足以执行新的对伊打击任务，在特朗普下令后，美军可在96小时内发起大规模行动。与此前打击雷达、导弹发射装置等目标相比，新一轮行动的范围可能扩大。美军中央司令部和五角大楼高层正制定一份拟打击目标清单，其中包括伊朗能源基础设施、军事场所和核设施。

报道援引美国现任和前任官员的话称，特朗普下达行动指令只是“时间问题”。他可能在今年底前下令，最有可能是在美国中期选举之后。

报道还援引知情人士的话称，根据美国近期的情报评估，如果美国和以色列发动新一轮打击，伊朗和也门胡塞武装可能会立即采取报复行动，打击美国在中东甚至更广泛地区的人员和设施。考虑到潜在风险，美国预计将在未来几天持续撤出在中东地区多个使馆的人员。

知情人士还透露，以色列总理内塔尼亚胡一直推动对伊朗发动新一轮打击，但美方要求推迟行动，直到“美国政府做好准备”。

另据美国《纽约时报》21日报道，美国和以色列军方已制定具体计划，准备在美国中期选举结束后再次打击伊朗。美以军方计划开展一场“短时间、高强度”的军事行动，打击目标可能包括伊朗能源基础设施、核设施以及导弹和无人机仓库等。

来 源：新华网

原标题： 美媒：美军已准备好再次大规模打击伊朗

本文转自：温州新闻网 66wz.com