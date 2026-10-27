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泽连斯基签署法案 延长国家战时状态和总动员令90天

中国新闻网 2026-10-27 09:09:00
据乌通社报道，当地时间10月26日，乌克兰总统泽连斯基签署相关法案，将战时状态和总动员令再延长90天至2027年1月29日。

　　据乌通社报道，当地时间10月26日，乌克兰总统泽连斯基签署相关法案，将战时状态和总动员令再延长90天至2027年1月29日。

　　报道称，法案将于10月31日开始生效。

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原标题： 泽连斯基签署法案 延长国家战时状态和总动员令90天

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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