中国新闻网 2026-10-27 09:09:00

据乌通社报道，当地时间10月26日，乌克兰总统泽连斯基签署相关法案，将战时状态和总动员令再延长90天至2027年1月29日。

据乌通社报道，当地时间10月26日，乌克兰总统泽连斯基签署相关法案，将战时状态和总动员令再延长90天至2027年1月29日。 报道称，法案将于10月31日开始生效。 来 源：中国新闻网 原标题： 泽连斯基签署法案 延长国家战时状态和总动员令90天 本文转自：温州新闻网 66wz.com