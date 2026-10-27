温州日报 2026-10-27 09:17:00

近年来，随着直播带货行业蓬勃发展，AI数字人直播、虚拟主播成为不少商家降本增效的新选择。但受平台监管规则、技术适配等因素影响，数字人直播易出现账号被封禁、流量被限制等问题，由此引发的纠纷日渐增多。近日，平阳县人民法院审结一起涉AI数字人直播服务合同纠纷案。

温州网讯 近年来，随着直播带货行业蓬勃发展，AI数字人直播、虚拟主播成为不少商家降本增效的新选择。但受平台监管规则、技术适配等因素影响，数字人直播易出现账号被封禁、流量被限制等问题，由此引发的纠纷日渐增多。近日，平阳县人民法院审结一起涉AI数字人直播服务合同纠纷案。

2025年11月，叶某因经营店铺直播销售需要，与某科技公司签订AI数字人直播服务合同，约定该公司提供直播系统搭建、主播形象定制、远程视频指导等服务。叶某付款后，使用该公司指定直播软件开播，但每次开播仅数分钟，账号即被平台封禁或限流屏蔽。叶某多次向该公司反映并要求提供售后服务，该公司虽承诺远程调试，但在服务期限内仍未解决直播故障及账号封禁问题。协商退款无果后，叶某诉至法院，要求解除合同并返还服务费3980元。

鉴于该公司已完成有关前期服务并支出相应成本，法院结合直播实际效果与合同履行情况主持调解，双方自愿达成一致：解除案涉直播服务合同，由该公司向叶某退还服务费3500元。

法官提醒：AI数字人直播服务提供者、使用者在开展直播活动时，均应遵守直播平台运营监管规则及相关法律法规。经营者在购买AI数字人直播服务前，应了解平台监管要求、评估使用风险；签订合同时，应仔细审阅条款，厘清账号封禁、限流屏蔽对应的违约责任和退款条件，警惕不公平格式条款。直播服务提供方则应全面如实告知平台使用限制和潜在封禁风险，积极履行售后调试义务，确保提供的直播服务符合平台运营规范。

来 源：温州日报

原标题： 数字人直播“上岗即下线” 账号被封，服务费能否退回

记者 张琳 通讯员 慕煊

本文转自：温州新闻网 66wz.com