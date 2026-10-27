新华网 2026-10-27 09:09:31

第70届金球奖颁奖典礼26日晚在伦敦帕拉迪姆剧院举行。效力于拜仁慕尼黑俱乐部的英格兰前锋哈里·凯恩首次荣膺男子金球奖。

第70届金球奖颁奖典礼26日晚在伦敦帕拉迪姆剧院举行。效力于拜仁慕尼黑俱乐部的英格兰前锋哈里·凯恩首次荣膺男子金球奖。

33岁的凯恩在2025—2026赛季俱乐部、英格兰队的赛事中共打进73球。此外，作为英格兰队队长，他还率队在今年的世界杯上获得季军，帮助球队取得自1966年夺冠以来的最佳世界杯战绩。

颁奖现场，凯恩向职业生涯中给予他帮助的人表达了感谢，从队友、教练到家人，无一遗漏。当谈及父母时，他一度眼含热泪。他动情地说：“爸爸、妈妈，这是多么难忘的时刻。这么多年来，你们为我付出那么多，作出那么多牺牲，给予我无尽的支持……你们教会我的所有品质，都帮助我取得了今天的成就，让我能够站在今晚的舞台上。”

除男子金球奖外，凯恩还获得男子最佳射手奖。女子最佳射手奖由墨西哥球员查琳·科拉尔获得。

其他奖项几乎尽归西班牙。效力于伦敦城雌狮女足的西班牙球星亚历克西娅·普特利亚斯荣获女子金球奖。这是她继2021年和2022年之后第三次获得这一殊荣。

西班牙男足国家队门将乌奈·西蒙和西班牙女足门将卡塔·科尔分获男子、女子最佳门将奖。男子最佳教练奖授予西班牙国家队主教练路易斯·德拉富恩特，女子最佳教练奖则由巴塞罗那女足主教练佩雷·罗梅乌获得。

来自巴塞罗那的西班牙球星亚马尔连续第三次获得科帕奖，即最佳年轻球员奖，这也是当晚率先揭晓的奖项。亚马尔也是本届男子金球奖的热门人选。现场主持人、法国足球名宿亨利打趣问他：“这已经是你的第三个（科帕奖）了，但这是你今晚最想要的吗？”亚马尔只是羞涩一笑，没有正面回答。

女子科帕奖颁给效力于巴塞罗那女足的西班牙球员维姬·洛佩斯，这是她连续第二年获此殊荣。俱乐部奖项方面，巴塞罗那女足获得最佳女足俱乐部奖，巴黎圣日耳曼获得最佳男足俱乐部奖。

金球奖由《法国足球》杂志设立于1956年，是世界足球最高奖项之一。

来 源：新华网

原标题： 凯恩荣膺2026年金球奖

记者 马邦杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com