温州日报 2026-10-27 09:17:19

明明遇到红灯，却不减速停车，反而径直闯过路口；面对交警示意，又加速驶离。近日，温州湾新区一辆轻型栏板货车在上学高峰时段闯红灯，执勤交警发现后迅速拦停。经查，该车还涉嫌超载69%，驾驶人的侥幸行为最终付出了代价。

温州网讯 明明遇到红灯，却不减速停车，反而径直闯过路口；面对交警示意，又加速驶离。近日，温州湾新区一辆轻型栏板货车在上学高峰时段闯红灯，执勤交警发现后迅速拦停。经查，该车还涉嫌超载69%，驾驶人的侥幸行为最终付出了代价。

当天8时许，正值学生上学高峰期，温州交警城市道路五大队一中队辅警刘云飞在金海一道二十二路温州湾实验小学护学岗执勤。突然，一辆轻型栏板货车驶近路口时未按信号灯指示停车，径直闯红灯通过。

刘云飞立即招手示意停车，但对方并未理会。刘云飞当即驾驶警用摩托车展开拦截，并迅速通知就近警力到场支援，成功将该车拦停。

面对交警，驾驶人王某承认了自己的违法行为。据其交代，当时他正驾驶货车从瑞安前往金海二道一处厂区送货，远远看到路口亮起红灯时，考虑到车上装载的货物较重，担心急刹车导致货物散落，便抱着侥幸心理，在确认路口左右没有其他来车后直接闯红灯。事后，他又认为只要尽快驶离，交警就未必能找到自己，没想到很快便被拦停。

经进一步检查，交警发现该车核定载质量为1935千克，实际载货3280千克，超载比例约为69%。随后，交管部门依法对该车采取扣留措施，并针对其闯红灯、超载的交通违法行为分别依法记6分。目前，案件正在进一步处理中。

交警提醒，货车超载会影响车辆制动性能和操控稳定性，遇到紧急情况时，容易发生货物散落、车辆失控等危险；闯红灯则严重扰乱道路通行秩序，极易引发交通事故。驾驶人更应提高安全意识，严格遵守交通信号和载货规定，切勿因一时侥幸，将自己和他人的生命安全置于险境。

来 源：温州日报

原标题： 货车闯红灯后加速驶离 交警迅速拦停查获超载69%

记者 庄越 通讯员 陈志辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com