现代快报 2026-10-27 09:09:31

10月25日，浙江杭州的余女士遭遇了一件郁闷事，正常在高架上开车，车辆突然被空中飘着的风筝线割到，车顶雷达、天窗、门框多处被割坏，保险公司预估车损高达1.5万元。余女士目前已经报警处理，但是暂未找到肇事者，高额的车损费用只能自己报保险公司来处理。

10月25日，浙江杭州的余女士遭遇了一件郁闷事，正常在高架上开车，车辆突然被空中飘着的风筝线割到，车顶雷达、天窗、门框多处被割坏，保险公司预估车损高达1.5万元。余女士目前已经报警处理，但是暂未找到肇事者，高额的车损费用只能自己报保险公司来处理。

10月25日晚，余女士发帖讲述了自己的遭遇，引发网友热议，目前该贴已有1.2万点赞，2000多条评论。10月26日，现代快报记者联系了余女士。余女士称，10月25日下午2点左右，她驾驶小汽车在东湖高架上，准备下高架时，车辆突然发出警报声，她赶紧将车辆停在右边第一车道上，下车查看情况。余女士看到一根很长的风筝线一头落在高架一边的花丛中，一头挂在自己的车辆顶部，将车顶雷达割坏，天窗上也有多处刮痕。正在她打开车门查看时，一辆行驶的汽车从她的左侧开过去，将风筝线带走，同时也将她的车门框割出了两道很深的“伤口”。“真的好险！当时要是从我身上刮过去，后果不堪设想。”余女士说，她当时正好站在风筝线后方，没有被割到。

另一辆被风筝线割到的车辆也停了下来。“那辆车车身多处有刮痕，后视镜也被割坏了。”余女士说，自己和另一辆车的车主当时都报了警，交警也赶到现场调查情况，确认了割到车辆的是风筝线。交警告诉他们，寻找放风筝的肇事者难度较大，基本无法查到具体责任人，建议车主通过保险公司自行出险赔偿损失。余女士拨打了当地12345便民热线反映情况，相关单位回复称，每天会对辖区道路进行巡查，此事不属于其管理责任范围。

10月26日下午，记者联系了杭州市临平区公安分局交警大队城区中队，未对此事进行回复。记者又联系了杭州市临平区交通运输局，一名工作人员表示，需要进一步核实事发路段位置，再进一步确认高架管养方是不是有责任。

如果车辆被风筝线割坏但又无法确认肇事者的情况，应该如何维权？江苏尚学律师事务所陈鹏律师表示，这起事件的侵权责任首要主体是放风筝的行为人，现在难点就是侵权人身份不明，交警无法锁定责任人。车主可以优先走车损险理赔，凭报警回执、现场证据向保险公司申请理赔，保险公司赔完之后，由保险公司去找放风筝的人追偿，同时可以书面申请交警调取高架周边全部监控，继续排查行为人。后续如果找到了放风筝的行为人，可以起诉对方全额赔偿损失。需要提醒的是，如果风筝线造成人员重伤或死亡，会涉及刑事犯罪。

来 源：现代快报

原标题： 杭州一高架上风筝线割坏两辆车，车主称找不到肇事者只能自行出险赔偿

记者 刘媛

本文转自：温州新闻网 66wz.com