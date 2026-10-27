央视曝光：批量复制的“小海”卖惨博流量，转头“上链接”

央视新闻客户端 2026-10-27 09:09:00

那些看似真实的悲惨身世，不过是用来博取同情、引流带货的“人设”。悲情背后藏着怎样的生意？虚假人设是如何打造出来的？又该如何治理？

最近，一个叫“小海”的孩子含泪求助，说自己的带货比赛只差最后一单，不少人看得心里发酸，点开链接替他补上“最后一单”。可记者调查发现，这个“苦命孩子”的身份和故事，从头到尾都是编出来的——那些看似真实的悲惨身世，不过是用来博取同情、引流带货的“人设”。悲情背后藏着怎样的生意？虚假人设是如何打造出来的？又该如何治理？

视频里这个带着哭腔的男孩，账号名字叫“小海”，前一个画面中男孩还躺在昏暗的房间内声泪俱下，恳请大家下单支持，下一个画面就坐起来为一种“杂粮饼”产品带货。

记者在抖音搜索关键词“小海”，发现大量雷同视频，同一个男孩形象、相似的哭腔、相同的带货模式，连身世都基本一致，都是单亲家庭出身、运动会夺冠、带货比赛还差最后几单。

令人意外的是，不少网友辨认出，这些视频账号里的“小海”，是AI合成的虚拟形象。有的痕迹明显，有的足以以假乱真。而每条视频末尾，都会指向左下角购物车。

记者看到，从豆浆粉、五谷杂粮饼、抹布，到翡翠吊坠，评论区里已经有不少人因为同情“小海”的遭遇而买单。

记者进一步调查发现，“小海”并不是一个人，而是批量复制的同款人设，通过一些AI带货App，换一套背景、改一段台词，就能批量生成一个个新的“小海”。社交平台上，名为“小海”的账号并不少见，评论区里留言下单的，其中不少是中老年女性。

甚至一位79岁老人因为深信这个并不存在的所谓“苦命孩子”，差点跨越几千公里去探望，最后由于铁路乘警及时发现而制止。

短视频平台出现大量AI医生形象

记者发稿前，“小海”账号的带货视频，已在多个平台下架。但同样的AI数字人“虚拟人设”，并没有随“小海”账号一起消失。换上白大褂，他们又以“医生”的身份，出现在多个网络平台。益生菌、固体饮料，甚至手串，都成了他们口中能“断根”的“神药”。

记者在快手平台发现，一批账号的视频里，反复出现“医生”的形象。他们有的自称“院长”，有的自称“主任”，出镜场景不是手术室就是病房，问诊、开方、推荐产品，在一条视频里一并完成，见效时间甚至具体到“第几天”。这些账号显示粉丝量最高的达493.1万，最低的9.4万。记者比对画面细节发现，这些所谓“医生”形象有些标注了 AI 合成，而有的并未标注。

这些声称能“断根”的产品究竟是什么？记者注意到，视频中一款声称化解血管淤堵的“紫苏山茱萸归灵颗粒”，外包装明确标注为“固体饮料”；声称“对幽门螺杆菌、胃酸胃痛没有疗效十倍赔偿”的，记者发现实际就是益生菌产品；另一款被说成“断根”血管淤堵利器的，实物就是一串手串。

中国科学技术大学生命科学学院副教授 李旭：所谓的“血管淤堵”很有可能涉及动脉粥样硬化、血栓等不同问题，必须由医生根据具体情况制定治疗方案，一条手串不可能把血管疏通，更不能因此擅自停药。幽门螺杆菌感染也需要规范诊断和治疗，益生菌在某些情况下可以辅助治疗，但不能单独替代规范的根除治疗。固体饮料是普通食品，不会因为名字起得像药，就变成药，比起产品没用更危险的，是让患者误以为它有用。因为患者一旦把希望寄托在这些产品上，错过了真正有效的治疗时机，付出的就可能不只是金钱，而是健康甚至生命的代价。

我国广告法第十七条中明确规定，除医疗、药品、医疗器械广告外，禁止其他任何广告涉及疾病治疗功能。并不得使用医疗用语或者易使推销的商品与药品、医疗器械相混淆的用语。

记者调查发现，这些所谓“AI医学专家”的视频中，有的标注了“AI生成”“广告创意（非医生）”，但专家表示，这类标注并不能成为免责的理由。

中国政法大学网络法学研究所教授 李怀胜：AI数字人和真人视频在法律地位上是没有任何区别的，法律所规制的是操纵虚假信息背后的人或者单位的责任，对于AI数字人也一样，重点是考查运营者所演绎的内容是否是真实的还是虚假的，以及是否利用相关的虚假信息来牟取相关的不法利益，在追责路径上两者是一致的。

救助“流浪女”内容遭网友质疑造假

除了AI生成的形象，记者还注意到另一类内容：有博主记录自己在深山救助一名流浪女子，有的讲述被家人抛弃，还有未成年人频繁出现在画面中，画面里的场景和人物，都是实拍。这些内容究竟是真实遭遇，还是有人自导自演？

近期，记者在快手平台关注到“傻哥从新开始”这个账号。博主早期的作品，主要是搭建野外起居场地、进山采蘑菇等生活分享，自称希望靠售卖山货还债。而今年8月30日的一条视频中，突然出现了一位状态异常的“流浪女”,视频下方标注“记录真实生活”。

记者发现，自此之后，这名所谓“流浪女”再也没离开过镜头，成为博主连续发布视频的主角。博主还给她取名“小秀”，她与博主一起直播、一起拍短视频带货，账号名也从“傻哥从新开始”，改为“傻哥和小秀的快乐生活”，还出现了一个关联账号，“小秀和傻哥的快乐生活”。

记者注意到，该账号粉丝量短时间内涨到了29.2万。博主发的一些内容也引发了不少网友关心，“这个女的是谁呀，是不是他媳妇”“赶快送救助站”“报警报警”。面对这些疑问，博主始终没有交代。

在粉丝关注增多的同时，博主账号店铺的商品链接也从7件增加到了12件，账号首页显示，该店铺近期销量超过84%同行。

不少网友在评论区质疑视频是“剧本演绎炒作”，怀疑流浪女的病情并非真实。记者发现，相关视频并未添加剧情演绎等标注。

夫妻摆拍卖惨视频引流带货

记者将涉嫌虚假摆拍的视频向平台举报，并将相关线索提供给公安机关。牡丹江网安部门立即对该线索开展侦查，查明视频中的郑某、刘某二人实为夫妻关系，为了吸引流量进行直播带货，2026年8月30日至2026年10月22日期间，在牡丹江东宁市绥阳镇租住房屋，摆拍卖惨视频，并利用多个账号连续发布一系列以“深山救助流浪女”为内容的短视频。先后在抖音及快手、微信视频号平台发布虚假、卖惨摆拍视频200余个，视频共获点赞5万余次，评论6000余条，播放2000万余次。

属地公安机关对其2人发布不实信息扰乱公共秩序行为处以行政拘留的处罚。

自导自演“深山救助”

扰乱公共秩序被处罚

同样的“深山救助”内容，也曾出现在云南丽江。今年3月，网络上出现“深山救助流浪女”视频，博主发布的所谓“救助场景”牵动人心，很多网友看完要捐钱捐物，还有的甚至要和博主一起前往救助。

画面中，博主反复询问“流浪女”的伤情和来历，并对着镜头承诺会为她更换被褥、提供食物。

随着“深山救助流浪女”内容的不断更新，也遭到很多粉丝质疑，到底是不是虚假摆拍？不久后，丽江警方接到网友举报，经过调查，确认相关视频为博取流量策划的虚假摆拍。

云南省丽江市公安局古城分局祥和派出所民警 森特龙璐：刘某和阿某某先是通过网络渠道来搜索这个剧本，开始拍摄之前，就准备了假发、破棉袄这样的道具，让饰演者临时演员杨某某穿上这些道具，饰演这个流浪的小女孩。主要的拍摄是由这个阿某某负责，拍摄道具也就是一部手机，然后再通过刘某某、阿某某他们两个的抖音账号发布这些虚构的视频。

据云南丽江警方通报，相关视频为刘某等3人自编自导自演，目的就是吸引关注，借机引流带货，严重扰乱了网络空间秩序和社会公共秩序，3人已被警方依法行政拘留。

记者调查发现，在一些视频中出现在镜头前的不只是所谓“流浪女”，还有一些未成年人。在一些账号里，博主为了营造被前夫背叛、抛弃的悲惨人设，让未成年人频繁出镜，哭诉父亲出轨、抛妻弃子。

未成年人保护法中明确要求，处理涉及未成年人的事项，应当坚持最有利于未成年人的原则，要保护未成年人隐私权和个人信息；《未成年人网络保护条例》也明确，任何组织和个人不得制作、复制、发布、传播危害未成年人身心健康内容的网络信息。而在这些视频里，未成年人被安排讲述与年龄不符的家庭冲突，并以此吸引关注，已经超出“记录生活”的边界。

中国政法大学网络法学研究所教授 李怀胜：利用未成年人来演绎相关的虚假信息，它的危害性要比一般的虚假人设类的视频更加严重，因为它不但侵犯了社会公众的情感和知情权利，它还侵犯了出镜的未成年人合法权利，这是我们国家未成年人保护法所不容许的，对于这种情况，监管部门处罚要比其他的这些虚假人设类的视频更加严重一些。

目前记者已将上述涉嫌虚假摆拍的视频向平台举报，相关账号和内容的处置进展，记者将继续关注。

从“AI小海”到“AI专家”，再到深山“救助”，虚假人设的套路不断翻新。账号封了，人设换个马甲还能重来；视频删了，同款剧本仍在批量生产。虚假人设不断被批量生产背后，是对粉丝善意的消费、社会大众信任的透支。一条虚假人设视频，从拍摄、发布到带货变现，涉及博主、账号运营机构、平台等多个环节。责任该落到谁头上，又该如何治理？

记者梳理调查中发现的账号，“深山救助”“苦命母亲”“AI小海”“AI医学专家”，主页或视频下方大都挂着商品链接。“傻哥从新开始”的橱窗里有多件商品在售，“小海”类账号几乎每条视频的结尾都指向购物车。而消费者下单前看到的，往往是视频里那个被虚构出来的身份。

中国社会科学院大学互联网法治研究中心主任 刘晓春：虚假人设带货和我们一般说的商品的虚假宣传也有一个很重要的区别。虚假人设带货，有可能他带的货本身没有误导，货本身是真实的情况，但是消费者会下单也不仅仅是因为这个商品的描述，而是因为对虚假的人设产生了一个信任，进而产生了同情等等各种各样的情绪，他的信任是基于虚假的内容去形成的，所以同样会构成一个虚假宣传。

记者调查发现，“虚假人设”类的账号背后，往往还有脚本、教程、代运营和批量注册的矩阵账号。而从作品发布、流量推荐到商品链接，每个环节都依托短视频平台完成。那么，平台针对这类虚假内容，是否建立了相应的识别、认定与监管机制？

抖音智能客服电话：平台一直有针对这类虚假人设虚假宣传类内容的识别机制，会结合作品内容，账号历史行为，用户反馈举报，多维度核验，一旦核实到违规就会按规则处理。

快手人工客服电话：平台是坚决不认可炒作剧情、人设这种情况来卖货，如果你表示有的话，这边的话我会将他的直播包括视频记录下来，我们会对接到相关的一个举报部门工作人员去让他进行核实内容。

记者调查了解到，平台都会有核实处理机制，快手平台客服同时介绍，如直播场次太多，可能不是每一场次都能监测到，建议网友随时举报处理。

中国政法大学网络法学研究所教授 李怀胜：那么对于平台来说，实践中实际上的责任是分成三个步骤的，一方面是一个事前的预防义务，第二是在事中的防范和拦截义务，第三是事后对管道的封堵和后续的处罚义务，并且要配合网信办进行相关的一个后续的处罚。

今年1月至5月，中央网信办指导网站平台清理虚假摆拍等违规短视频52万余个，严惩违规账号6.8万余个。今年9月底，中央网信办在全国范围内部署开展为期两个月的“清朗·整治短视频虚假人设乱象”专项行动，重点整治假扮弱势群体、虚构职业资质、利用AI等仿冒人物、编造冲突剧情等问题。

中国科学技术大学生命科学学院副教授 李旭：我想提醒大家，在网上看到所谓的白大褂专家、苦命孩子、流浪者救助等账号带货时，不要急着被他们的故事打动，更不要因为一个人看起来专业、可怜或者值得信任，就轻易购买产品。大家要保留相关视频、商品页面和交易记录，及时向平台和监管部门举报。人工智能可以伪造一张脸，也能编出看似专业的说辞，但是不能让无效的产品真的产生疗效。面对健康问题，我们该相信的不是人设，只能是经得起检验的证据。

假身世、假专家、假救助，套路在翻新，目的没变：就是把同情和信任换成订单。这类视频从发布、推荐到成交，每个环节都在平台上完成。专家提醒，平台的责任贯穿全程：事前核验，事中拦截，事后封堵。视频删了不等于问题解决了，标了“AI生成”也不等于免责了。让每一条虚假人设视频传不出去、卖不成货、追得到人，才是治理的落点。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 央视曝光：批量复制的“小海”卖惨博流量，转头“上链接”

本文转自：温州新闻网 66wz.com