前三季度中国国内居民出游人次超53亿
中国新闻网 2026-10-27 09:09:08
中国文化和旅游部26日发布的数据显示，前三季度中国国内居民出游人次超53亿。
中国文化和旅游部26日发布的数据显示，前三季度中国国内居民出游人次超53亿。
根据国内居民出游抽样调查结果，2026年前三季度，国内居民出游人次达53.07亿，比上年同期增加3.09亿，同比增长6.2%。其中，城镇居民国内出游人次40.37亿，同比增长6.6%；农村居民国内出游人次12.7亿，同比增长5.1%。
10月26日，中国文化和旅游部发布的数据显示，前三季度中国国内居民出游人次超53亿。图为8月2日，广东省中山市孙文西路步行街吸引游客参观游玩。 中新社记者 陈楚红 摄
2026年前三季度，国内居民出游总花费4.95万亿元(人民币，下同)，比上年增加0.11万亿元，同比增长2.2%。其中，城镇居民出游花费4.14万亿元，同比增长2.2%；农村居民出游花费0.81万亿元，同比增长2.1%。
来 源：中国新闻网
原标题： 前三季度中国国内居民出游人次超53亿
记者 刘文文
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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