中国新闻网 2026-10-27 09:09:08

中国文化和旅游部26日发布的数据显示，前三季度中国国内居民出游人次超53亿。

中国文化和旅游部26日发布的数据显示，前三季度中国国内居民出游人次超53亿。

根据国内居民出游抽样调查结果，2026年前三季度，国内居民出游人次达53.07亿，比上年同期增加3.09亿，同比增长6.2%。其中，城镇居民国内出游人次40.37亿，同比增长6.6%；农村居民国内出游人次12.7亿，同比增长5.1%。

10月26日，中国文化和旅游部发布的数据显示，前三季度中国国内居民出游人次超53亿。图为8月2日，广东省中山市孙文西路步行街吸引游客参观游玩。 中新社记者 陈楚红 摄

2026年前三季度，国内居民出游总花费4.95万亿元(人民币，下同)，比上年增加0.11万亿元，同比增长2.2%。其中，城镇居民出游花费4.14万亿元，同比增长2.2%；农村居民出游花费0.81万亿元，同比增长2.1%。

来 源：中国新闻网

原标题： 前三季度中国国内居民出游人次超53亿

记者 刘文文

本文转自：温州新闻网 66wz.com