温州日报 2026-10-27 09:12:32

随着“温州趣拍点”活动热度持续高涨，越来越多的市民游客拿起相机、走进街巷，寻找属于自己的“出片胜地”。近日，记者走进温州园博园，实地探访这片被不少摄影爱好者追捧的游览地——令人惊喜的是，这里竟藏着众多绝美“趣拍点”，一路走、一路拍，堪称一场园林与光影的邂逅。

温州网讯 随着“温州趣拍点”活动热度持续高涨，越来越多的市民游客拿起相机、走进街巷，寻找属于自己的“出片胜地”。近日，记者走进温州园博园，实地探访这片被不少摄影爱好者追捧的游览地——令人惊喜的是，这里竟藏着众多绝美“趣拍点”，一路走、一路拍，堪称一场园林与光影的邂逅。

据园区相关负责人介绍，目前温州园博园内设置地标的“趣拍点”共有24个，包括中国馆、郭公阁、瓯越园、北京园、杭州园、瓯凤桥等，均分布在北园园区内。游客只需顺着游览路线前行，便可一路参观、一路打卡，不必刻意绕路，便能将园博园的精华景致尽收镜头。

沿着游览路线深入，围绕“浙山浙水”主题打造的园区尤为引人注目，嘉兴园、金华园、台州园、徐州园等展园在此密集排布，一步一景，园林景观错落有致，造型别具匠心。白墙黛瓦、曲径回廊、假山叠水之间，随手一拍便是江南韵味十足的构图，这里也因此成为园内游览的热门点位。不少游客在此驻足流连，举着手机反复调整角度，只为捕捉那一瞬的园林之美。

矗立于整片园区高点的郭公阁，则是另一处不可错过的打卡地标。它既可以作为远景入画，与园中湖光山色同框，也可以临近拍照，将阁楼的飞檐翘角与细节尽收眼底。从郭公阁下山，河对岸的“中国馆”最佳拍摄点就在附近——苍天古榕枝叶舒展，蓝天碧水相映成趣，衬托着白色尖顶造型的中国馆，构成一幅隐秘却至美的画面。这个点位虽不显眼，却能拍出令人惊艳的作品，特别是恰逢晚霞夕阳时刻。

若是在江南诗画的意境中拍得尽兴了，不妨挪步至国际城市展园，换一种风情继续“趣拍”。荷兰园里的大风车缓缓转动，乌兹别克斯坦园里的喷水池水花轻溅，法国园里的城堡造型别致……异国风情同样适合入镜，为打卡之旅增添几分多元趣味。不少网友贴心建议，多带几套衣服和配件，不同风格的穿搭与不同园区的景致相配，出片效果更佳。

当然，园博园的魅力不止于设标点位。除了带标“趣拍点”，园内还隐藏着许多值得慢慢欣赏的美景，如百年古榕与“时空隧道”，等待游客用心发现。玩累了、拍累了，还可以落座三溪会市区域，让一杯咖啡、一份美食安顿一下味蕾，在休憩中回味方才镜头里的园林诗意。

从江南园林到异国风情，从高处阁楼到河畔展馆，温州园博园的“趣拍点”正以密集的景观、别致的造型和丰富的层次，迎接着一波又一波前来打卡的游客。趁天气正好，不妨带上相机、约上好友，走进园博园北园，顺着游览路线一路走、一路拍，把这片“卧虎藏龙”的美景，一一收进你的镜头里。

来 源：温州日报

原标题： 温州园博园，可以很“好拍”！

记者 沈巍蔚

本文转自：温州新闻网 66wz.com