龙湾区委书记夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动

龙湾发布 2026-10-27 09:13:12

10月26日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动。

10月26日，龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动，深入辖区部分企业一线，关注生产经营动态，协调解决发展难题，以靠前服务助力企业稳增长、提质效，进一步夯实区域高质量发展底盘。

夏禹桨先后来到志泰科技集团有限公司、浙江超飞科技有限公司、浙江耐迩合金科技有限公司、默飓电气有限公司等企业。在各企业生产车间，只见生产设备有序运转，工人们在工位上加紧作业，各类半成品、成品整齐码放。夏禹桨沿着生产线缓步察看，仔细打量零部件加工工艺、成品质量，不时停下脚步，就企业运营问题同企业负责人深入交谈，逐一了解产品应用、订单排期、产品研发、市场开拓、产值完成等情况，认真听取企业提出的要素供给、产能扩容等方面诉求，现场要求相关部门要紧盯涉企事项，加快跟进落实。同时希望企业立足自身技术优势持续深耕主业，加大创新研发力度，不断丰富应用场景，用更多更好更优的产品满足新需求、拓展新空间。

夏禹桨强调，企业是区域经济发展的“压舱石”和“强引擎”，各街道部门要强化助企服务破解发展难题，深入开展“大走访大调研大服务大解题”活动，切实帮助企业解决生产经营中遇到的“急难愁盼”问题，聚力打造一流营商环境，让企业在温州湾、龙湾安心经营、专心发展。要完善城市配套赋能企业发展，围绕企业需求持续完善商贸、医疗、教育等公共服务供给，用心打造宜居宜业环境，让人才引得进、留得住，切实解决企业发展后顾之忧。要推动本地资源和企业需求精准对接，常态化联动企业、创新平台，推动人工智能、大数据等创新资源向生产一线下沉，促进产学研用贯通，把创新势能转化为实实在在的产业竞争力。

龙湾区领导陈志楠参加活动。

来 源：龙湾发布

原标题： 夏禹桨开展“大走访大调研大服务大解题”活动

记者 叶德初、李盛亮、桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com