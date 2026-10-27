瓯海区委书记刘云峰调研重大项目建设工作

瓯海发布 2026-10-27 09:13:45

10月26日，瓯海区委书记刘云峰专题调研重大项目建设工作。

10月26日，瓯海区委书记刘云峰专题调研重大项目建设工作，强调要牢固树立“项目为王”理念，坚持规划引领、提高服务效能，以更实举措全力抓好项目攻坚提速，为瓯海区经济高质量发展提供有力支撑。瓯海区领导林蔓参加调研。

温州景里中心紧邻景山公园，该项目定位温州首个自然生态综合体，创新融合“生态+商业+文旅”模式，目前项目建设、招商工作有序进行中。刘云峰一行来到景里中心项目现场，详细了解项目建设进展、设计规划、招商运营等情况。刘云峰强调，要加强统筹协调，精准服务、合力攻坚，及时解决项目建设中的难点堵点问题，加速推动项目早日建成投用，更好满足群众品质化消费需求，进一步激发区域商业活力、发展动能。

南白象电信大楼建设包括移动通信核心机房、通信汇聚机房、网络运维调度中心等电信专业功能空间，该项目建成后，将进一步完善片区城市配套。刘云峰一行现场听取介绍，并与相关负责人交流，详细了解项目施工准备、规划设计等情况。刘云峰强调，要紧盯关键时间节点，加快项目建设进度，把好安全关和质量关，推动项目尽早出形象、早见成效。有关部门要密切跟踪项目建设进度，加强全过程服务保障。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰调研重大项目建设工作

记者 吴佳佳、伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com