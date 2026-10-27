瓯海区委书记刘云峰专题调研“山根唤新”工作
10月26日，瓯海区委书记刘云峰专题调研“山根唤新”工作，强调要找准发展定位，注重长远长效，加速推动山根艺术村“唤”新出发，更好展现城市文化之韵、艺术之美，为瓯海“千年瓯韵、时尚潮城”建设赋能添彩。瓯海区领导胡晓立、董一男参加调研。
当前，瓯海正扎实推动山根艺术村“唤新计划”，通过引入专业团队谋划长效发展路径，全力推动山根艺术村品质升级。目前已吸引传统非遗、艺术疗愈、手作美学等多元业态商户入驻。国庆假期，山根艺术村开展系列活动，累计接待游客近5万人次。
刘云峰一行实地查看“山根唤新”进展，了解街区改造、业态分布、活动开展等情况，并与部分商户交流沟通，询问日常经营、客流情况。了解到一店铺常态化开展的温州鼓词演出深受群众喜爱，经常座无虚席，刘云峰勉励主理人要持续做好运营管理工作，统筹抓好非遗文化的传播传承，让更多人在山根艺术村感受文化的独特魅力。
在随后召开的座谈会上，刘云峰听取各部门汇报相关工作，并就重点工作进行部署。刘云峰强调，山根艺术村资源禀赋独特，要把握核心运营逻辑，找准自身发展定位，以长远长效视野，系统谋划好、落实好“山根唤新”工作。要打造文化新集聚地，以线下空间为载体，推动鼓词、瓯剧等文化集聚，构建更多可消费、可体验的场景，进一步加强文化交流互动，推动文化传播传承。要统筹完善配套服务，在抓好整体风貌提升的同时，从游客需求出发，持续完善“吃住行游购娱”全链条服务，营造更优游玩环境。要持续深化校地联动，充分盘活空间资源，让更多创新理念和创意活动“落地开花”，为山根艺术村注入源源不断的青春力量。
来 源：瓯海发布
记者 吴佳佳、伍志翔
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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