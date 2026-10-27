乐清发布 2026-10-27 09:15:02

10月26日，乐清市委召开党外人士“同心提质·向新图强”助力产业提质增效专项民主监督协商座谈会。

10月26日，乐清市委召开党外人士“同心提质·向新图强”助力产业提质增效专项民主监督协商座谈会。乐清市委书记戴旭强出席会议并讲话，乐清市领导郑巨化、王人骏、施旭微、郑济斌出席。

会上，民革市基层委员会、民盟乐清市委员会、民建市基层委员会、农工党市基层委员会、乐清市工商联、市党外知识分子联谊会等负责人，就助力产业提质增效专项民主监督工作重点调研开展情况作交流发言。

戴旭强认真听取发言，充分肯定了大家的调研成果。他说，大家的调研准备充足、选题精准、建议针对性强，将认真梳理、充分吸收，进一步转化为具体政策和工作举措。

戴旭强强调，产业提质增效的主攻方向就是工业经济、港口经济、文旅经济“三大支撑”，这是乐清几十年摸爬滚打攒下的三份家底，是历届班子带领乐清市人民一茬接着一茬干出来的成果，是实践证明行之有效的路子，必须更加自觉、更加坚定地走下去。要突破要素瓶颈，创新投融资模式，撬动更多社会资本、产业基金参与，在存量土地中做文章、拓宽工业空间倍增路径，盘活各类空间资源。要打破机制堵点，优化产业创新和科技创新衔接机制，以改革思维打破部门壁垒，优化审批、代办、现场办公等服务，推动各方面协同联动。要建强人才队伍，统筹新生代企业家、干部队伍、产业工人、文旅运营和外贸专业人才等各类人才队伍建设，让各类人才在乐清各展所长、各尽其能。

戴旭强表示，党外人士一直是党委政府的好参谋、好帮手，乐清市委将一如既往地重视和支持党外人士的工作。希望大家继续依托智力密集优势，持续深化调查研究，立足影响广泛特点，发挥桥梁纽带作用，把各界人士的思想和行动统一到乐清市委的决策部署上来，形成乐清市上下同心同德、同向发力的生动局面。

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原标题： 乐清市委召开党外人士“同心提质·向新图强”助力产业提质增效专项民主监督协商座谈会

记者 张孟涛、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com