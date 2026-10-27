瑞安市委市政府专题研究“六张网”建设工作：构建现代化基础设施体系 夯实瑞安高质量发展根基

瑞安发布 2026-10-27 09:15:35

瑞安市委书记李剑锋在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照上级部署要求，抢抓战略机遇、系统协同推进，高标准、高质量、高效能抓好“六张网”建设，加快构建现代化基础设施体系，为瑞安市高质量发展蓄势赋能。

瑞安市委市政府召开会议专题研究水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网“六张网”规划建设工作。瑞安市委书记李剑锋在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照上级部署要求，抢抓战略机遇、系统协同推进，高标准、高质量、高效能抓好“六张网”建设，加快构建现代化基础设施体系，为瑞安市高质量发展蓄势赋能。

会议听取瑞安市“六张网”建设整体推进情况，研究部署下阶段重点工作。

会议指出，要深化对“六张网”规划建设的认识。规划建设“六张网”是党中央、国务院作出的重大部署，是扩大有效投资的关键抓手，也是补齐基础设施短板、夯实城市发展底座的重要载体，为城市运行、产业发展、社会治理、民生服务提供有力支撑；要坚持以项目为核心，健全“六张网”项目滚动储备、接续推进机制，强化项目全生命周期管理，确保每个项目经得起检验。

会议强调，要抓好“六张网”规划建设的重点。围绕政策导向全局谋，吃透申报门槛，强化向上对接，积极争取试点示范；围绕规划引领协同谋，统筹多网融合、软硬配套、场景联动，健全长效运营机制，持续提升建设质效；围绕重点领域精准谋，水网着力“补短板、提标准”，新型电网着力“强主网、优配网”，算力网着力“抓落地、争窗口”，新一代通信网着力“抢资源、打基础”，城市地下管网着力“补欠账、建平台”，物流网着力“强枢纽、畅通道”；围绕前期工作深入谋，对储备项目逐一研判、倒排节点，跨网协同重点项目建立优先推进机制，推动项目尽早具备开工条件；围绕要素保障前瞻谋，创新投融资模式，拓宽社会资本参与渠道，构建多元可持续的资金保障体系，为“六张网”建设提供有力支撑。

会议要求，要形成对“六张网”规划建设的合力。强化高位推动、协同联动、督导服务和底线思维，做好跨网协同，积极向上争取规划布局、政策资金倾斜，及时打通项目推进堵点难点，科学把握项目建设节奏，推动基础设施建设行稳致远。

瑞安市领导陈汉存、朱建芳、林朝进、何志友、谢钦巨、金建宇等参加会议。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委市政府专题研究“六张网”建设工作：构建现代化基础设施体系 夯实瑞安高质量发展根基

记者 黄丽云、王鹏洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com