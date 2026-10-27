瑞安市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神

瑞安发布 2026-10-27 09:16:06

10月26日，瑞安市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要贺信精神，研究部署瑞安市贯彻落实意见。

10月26日，瑞安市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要贺信精神，研究部署瑞安市贯彻落实意见。

瑞安市委书记李剑锋主持会议。

会议传达学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第二十七次集体学习时、纪念江泽民同志诞辰100周年大会上、出席2026年上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦和埃及进行国事访问时的重要讲话精神，在《求是》杂志上发表的重要文章《加快建设健康中国》《坚持落实管党治党政治责任》精神，向第八届中俄能源商务论坛致贺信、致信祝贺中央广播电视总台《小喇叭》节目开播70周年精神等。

会议强调，要深刻领会习近平总书记重要讲话、重要文章、重要贺信的核心要义与精神实质，将学习成果转化为推动发展的强大动力。要把牢思想认识“风向标”，深入学习贯彻习近平总书记在纪念江泽民同志诞辰100周年大会上的重要讲话精神，努力把老一辈革命家的夙愿变成美好现实；要做强开放发展“强引擎”，持续打好“稳拓调优”组合拳，提速国际陆港建设；要当好利民惠民“优等生”，深入实施公共服务“七优享”工程，持续提升教育、医疗等公共服务资源供给；要营造拥军崇军“好氛围”，严格落实党委议军、军事日等基本制度，用心用情用力做好练兵备战、军地协同、拥军优属等工作；要打造县域党建“新高地”，巩固提升树立和践行正确政绩观等学习教育成果，深化群众身边不正之风和腐败问题整治，营造严的氛围、树立正的风气。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神

记者 黄丽云

本文转自：温州新闻网 66wz.com