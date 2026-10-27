2026秋季青灯市集全国美学大会，今日开市！

青灯石刻艺术博物馆 2026-10-27 09:29:00

10月27日，2026青灯市集全国美学大会（秋季）在青灯石刻艺术博物馆群落及塘河两岸正式拉开帷幕。本届大会以“青灯有戏·世界同音”为主题，汇聚1000余个海内外生活美学商家，呈现超过1500个品牌，28万余件匠心作品静候知音。

10月27日，2026青灯市集全国美学大会（秋季）在青灯石刻艺术博物馆群落及塘河两岸正式拉开帷幕。本届大会以“青灯有戏·世界同音”为主题，汇聚1000余个海内外生活美学商家，呈现超过1500个品牌，28万余件匠心作品静候知音。

老朋友，你知道这里的样子，知道哪一处檐角最适合发呆，知道哪一张茶席上总有人愿意听你讲完一段闲话，也知道青灯的好，从来不在“逛完”，而在“停下来”。

风雨有时，相逢有期！10月27日至11月1日，塘河两岸，灯重新亮起来，你回来就好，位置一直留着。

新朋友，你不必先弄懂青灯是什么，不必带着目的来，也不必急着看懂一件器物，听懂一段唱腔，这里不考你，只邀请你坐下来。

我们把这份长长的摊主名单，整理成一份可以按图索骥的“赶集指南”。每一季的青灯市集，总会集结到一大帮有有趣灵魂的摊主，如果不赶时间，跟摊主唠嗑也是极有意思的一件事情。

【北馆马路】

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【北馆草地及室内】

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【北馆美食区】

W·BURGER 烤房、胖虾、CHICK、小张家、糖福禄、中坜牛和、燕都门钉肉饼、MOOSE CAKE TASTE LAB、泰嘻嘻 THAI KITCHEN、绿野之光瀑、禅心农场、喵丰屋、心上的猪肉脯、凯莉朵、亿象城、JOHE 商店、冬冬的厨房、陈百万章鱼烧、京味、1314 一杯会说话的茶、7 点巴士、Lucky 蕉香蕉烧、舂夏、胡桑食堂、秋莲妈妈梅干菜饼、楽府、茜妈私厨

【南馆室内】

琢界、花月美人、杨大白话、古物集、贝阙珠宫、寂照观山、隐山雅集、悦纳茶、森扶光茶事蜡烛、芳兮、曦瓜 中国大红袍、李得光、鉴茶院、大西窑、竹寺、茶器录、樂安居、无相手作、闳庐、松风停云处、凡舍、一心草堂、绪隐漆物、闲庐工作室、墨边、帕卓巴、爆马茶事、守愚雅玩、万物可漆、J书房

【南馆室外】

天佑书房、青灯涵堂、孙将钞影像工作室、果章影像工作室、天赋教育、浙派古琴传习所、老帕咖啡、轴年、一介旧物、錾物志、广慈莲、汉臣陶艺、威哥铜锡艺、竹庐、半染茶事局、壹植悟Bonsai Club、半尺乐山、大無古美术、雨苗刺绣、閉门即是深山、简易竹编、金彩、岩上、一理工坊、启茗茶舍、木瓯珠宝、衣释、阿姆手作茶、雀时美器、香愈尘心、抱捧觀心、见微集、一土、造物痉挛事务所、茗辰手作、心上、一直手作、BLUE NATURALIS素染、普宏、藏香司、刀石印象、玲珑花园、一界物、泓峰锻铁、一念花开、仰韩阁、春兰窑、拾羡、大鹏臻礼、马树人Marsuren、青青手作、菀香缘沉香、良匠不器、大象茶事、木里沉香、汲泉斋、喜物空间、DDV、蘭花十八珠宝、FANCIMARQ方巷工坊、近处野社、松石传说、立立斋、同昇祥、越甲VirtuArt Yojia、循光、晞璟楠、安木一物、无用美学、邂逅森林、金铭手作、壶生堂、禹田茶器、润德茶业、老龟漆艺、西知沙、香舍·如果手作、蔓|慢、雕青社、枕橹陶坊、槎斋雅玩、问瓷处、南山斋、山花HillH、商学院、云裳忆、之造、缘来、善湖牌湖笔、浮生听香、即非、妙里香堂、东嘉窑、程器斫琴、锦云旗袍、游艺轩、迦境艺术、無上艺术、JinzWmay、小雨捏陶日记、结语痕心、Juju Handmade、微小事物档案室、荔园箫舍、花的教室、郭秀生工作室、可以观艺术工作室、Givv Atelier、天赋教育、青灯有戏大师工作坊、理工学院、风林牧虎

【桥市】

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【西馆】

观复元、东南墟、AgeCottage、慢葫芦.Manfulu、华雅汉韵、任意角、Aura、黑梦漆扇、青鸟池、一宿觉、安禄器皿、从新织reinweave、九霖文化、悦山见己、氧气朋友、垚元素、一耳堂、曹瑞强艺术工作室、喆言草舍、Lucky塔罗、凌云舍、茶小疯

【西南馆】

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青灯市集走过了六年，已从一场季节性的相聚，长成了温州人一年两度的期待，也长成了全国文旅融合的一个现象级地标。但说到底，它还是人和人相遇的地方。器物是理由，手作是语言，塘河是背景，而你是风景的一部分。

青灯有戏，世界同音。

10月27日—11月1日

青灯石刻艺术博物馆群落及塘河两岸

青灯的朋友，青灯见

来 源：青灯石刻艺术博物馆

原标题： 2026秋季青灯市集全国美学大会，今日开市！

本文转自：温州新闻网 66wz.com