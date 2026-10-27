中国天气网 2026-10-27 10:22:33

10月27日至28日，冷空气影响北方多地，东北部分地区气温将创今年下半年来新低。月底前后还会有冷空气接连影响我国，北方多地气温还会创新低，公众请适时调整着装。

今明天（10月27日至28日），冷空气影响北方多地，东北部分地区气温将创今年下半年来新低。月底前后还会有冷空气接连影响我国，北方多地气温还会创新低，公众请适时调整着装。降水方面，今明天，我国降水总体不多，降水主要集中在西南地区等地，后天青藏高原部分地区将现较强雨雪。

冷空气连续影响我国 多地气温将创新低

受冷空气影响，昨天，西北地区东部等地出现降温。今晨6时较昨天同时次，宁夏、陕西北部、山西、内蒙古河套地区、辽宁西部等地气温下降6℃至10℃，局地降温幅度超过12℃。

今明天，冷空气继续影响我国，内蒙古、华北北部、东北地区、甘肃、宁夏等地部分地区有5至7级风，阵风8至9级；上述地区大部平均气温将下降4℃至6℃，局地降温超过8℃。其中，东北多地气温将创新低，像哈尔滨和长春最高气温或降至5℃以下，最低气温仅零下5℃左右，寒意明显。

冷空气过后将有短暂升温，不过月底前后还会有冷空气接连影响我国。其中10月31日至11月2日冷空气强度较强、影响范围较广，中东部大部地区将有4至8℃降温，局地超10℃。东北、华北、江淮、江汉等地部分地区气温将创新低，大城市中，哈尔滨10月31日最高气温将降至1℃，北京仅有10℃出头，武汉11月1日也会降到17℃，气温波动较大，公众请根据天气变化适时调整着装。

西南地区等地今明天有弱降水 后天起青藏高原将现较强雨雪

昨天，我国雨雪天气主要出现在西南地区、西北地区东部、黄淮、东北等地，降水量以小到中雨雪为主。

今明天，我国降水总体范围不大、强度也不强。其中，今天，黄淮地区降水缩减，西南和东北地区仍有降水。明天，黄淮和江淮等地降雨将短暂增多。后天，受孟加拉湾热带系统北上输送水汽影响，青藏高原部分地区将有较强雨雪天气。

具体来看，中央气象台预计，今天，内蒙古东北部、黑龙江北部和东部、吉林东北部、青海东南部、甘肃西南部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，黑龙江东北部等地局地有中雪。甘肃南部、陕西南部、河南西部、四川盆地、贵州、云南、湖北、湖南西北部、海南岛、台湾岛等地部分地区有小到中雨，其中，海南岛东南部、四川盆地东北部等地局地有大雨。

明天，新疆南疆西部山区、内蒙古东北部、黑龙江西北部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，内蒙古东北部等地局地有中雪。辽宁东部、山西中南部、陕西中南部、甘肃南部、山东、河南、苏皖大部、湖北、重庆、四川盆地、贵州中北部、云南西部和东北部、海南岛、台湾岛等地部分地区有小到中雨，其中，海南岛东南部等地局地有大雨或暴雨。

后天，西藏西部和南部、内蒙古东北部、黑龙江西北部等地部分地区有中到大雪，局地有暴雪或大暴雪。苏皖中南部、湖北中南部、湖南西部和北部、西南地区东部和南部、海南岛、台湾岛等地部分地区有小到中雨，其中，海南岛东部等地局地有大雨。

中国天气网提醒，西南地区等地多降雨，雨天路滑、能见度不佳，公众出行请留意交通安全。后天起，青藏高原将现较强雨雪，局地有大暴雪，需防范雨雪天气对交通运输、农牧业等方面的不利影响。

来 源：中国天气网

原标题： 今明天冷空气影响北方多地 后天青藏高原将现较强雨雪

本文转自：温州新闻网 66wz.com