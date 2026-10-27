新华网 2026-10-27 10:22:33

10月26日晚，约旦对叙利亚南部实施空袭后，德拉省农村地区一栋房屋被毁（手机照片）。新华社发

叙利亚过渡政府应急与灾害管理部27日凌晨发表声明说，约旦空军26日晚袭击叙南部德拉省和苏韦达省农村地区多个地点，造成包括妇女儿童在内7人死亡，另有3人受伤。叙利亚过渡政府口岸与海关总署宣布关闭与约旦接壤的纳西卜口岸。

声明说，约旦空军击中德拉省东北部一顶帐篷，造成一个家庭5死3伤。德拉省南部一处农场和苏韦达省北部一处民宅遭袭，两名平民死亡。德拉省西部一处民宅遭袭，未造成人员伤亡。

声明说，救援队接到袭击报告后，前往受袭地点开展救援，搜寻并转移遇难者遗体。

10月26日晚，约旦对叙利亚南部实施空袭后，德拉省农村地区一栋房屋被毁（手机照片）。新华社发

叙过渡政府口岸与海关总署26日晚宣布，将于27日关闭与约旦接壤的纳西卜口岸，全面暂停口岸双向旅客通行和商业运输，以确保旅客及口岸工作人员的安全。

约旦武装部队26日发表声明说，经同叙利亚政府协调，约旦皇家空军当天轰炸并摧毁叙南部恐怖组织据点，造成多名恐怖组织成员死伤。这是为报复23日在约旦南部卡拉克省教堂发生的恐袭事件，因为实施这一犯罪行为的恐怖分子与这些组织有联系。

一伙不明身份的武装分子23日在卡拉克省一教堂内开枪，造成9人死亡、多人受伤。

叙过渡政府否认约旦方面说法，称约旦实施此次军事行动前未与叙方作任何协调。叙利亚有关方面已启动调查，以查明此次打击的全部情况。

10月26日晚，约旦对叙利亚南部实施空袭后，德拉省农村地区一栋房屋被毁（手机照片）。新华社发

10月26日晚，约旦对叙利亚南部实施空袭后，德拉省农村地区一栋房屋被毁（手机照片）。新华社发

来 源：新华网

原标题： 约旦袭击叙南部致7死3伤 叙关闭边境口岸

记者 林建杰 何奕萍

本文转自：温州新闻网 66wz.com