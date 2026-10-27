新华网 2026-10-27 10:22:34

“为了人类的正义与和平”——纪念东京审判开庭80周年图片展26日在纽约联合国总部开展。展览警醒国际社会共同守护历史真相、捍卫二战胜利成果、维护战后国际秩序。

10月26日，在位于纽约的联合国总部，人们参观纪念东京审判开庭80周年图片展。新华社记者 张凤国 摄

“为了人类的正义与和平”——纪念东京审判开庭80周年图片展26日在纽约联合国总部开展。展览警醒国际社会共同守护历史真相、捍卫二战胜利成果、维护战后国际秩序。

中国常驻联合国代表傅聪在开幕式上致辞说，东京审判巩固了战后国际秩序，捍卫了国际公平正义，推动了国际法治进步，是一场和平对战争、文明对野蛮、正义对邪恶的大审判，具有划时代的政治意义和历史意义。东京审判的对象是日本军国主义。日本本应传承东京审判的精神实质，彻底清算军国主义思想，永远走和平道路。但遗憾的是，日方右翼势力以各种理由质疑东京审判的合法性，借此掩盖侵略历史。从膜拜甲级战犯到架空“和平宪法”，从松绑武器出口到解禁“集体自卫权”，日方正一步步背离东京审判，也与其自我标榜的“和平国家”渐行渐远。中方呼吁各方弘扬东京审判的精神，铭记《联合国宪章》“欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸”的期许，警惕新型军国主义抬头，共同维护战后秩序和国际和平与安全。

中国外交部条法司司长齐大海、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长周峰，以及俄罗斯外交部条法司司长、朝鲜常驻联合国副代表等现场致辞，西班牙、尼加拉瓜等国常驻联合国代表出席开幕式。

10月26日，在位于纽约的联合国总部，人们参观纪念东京审判开庭80周年图片展。新华社记者 张凤国 摄

10月26日，在位于纽约的联合国总部，人们参观纪念东京审判开庭80周年图片展。新华社记者 张凤国 摄

中国、俄罗斯、朝鲜致辞嘉宾指出，东京审判代表了人类用法治守护和平的崇高理想，以严格的程序、扎实的证据，对日本侵略罪行作出正义审判。80年后重温东京审判，就是要以史为鉴，铭记战争苦难，共同防范和阻止新型军国主义成势为患，共同警惕和抵制侵略势力卷土重来。

此次展览由中国常驻联合国代表团主办，系首次在纽约联合国总部展出大量珍贵的东京审判历史图片、档案文献，完整还原了东京审判的历史真相。图片展吸引了各国常驻联合国代表团、联合国秘书处官员，以及参加联大“国际法周”的各国外交部法律官员、国际法院法官、国际法委员会委员等前往观看。参观展览的各界人士高度评价东京审判的历史价值和现实意义，认为东京审判是战后安排的重要组成部分，对实现正义、促进和平具有重大意义。

10月26日，在位于纽约的联合国总部，人们查看纪念东京审判开庭80周年图片展上展出的档案文献。新华社记者 张凤国 摄

10月26日，在位于纽约的联合国总部，人们参观纪念东京审判开庭80周年图片展。新华社记者 张凤国 摄

来 源：新华网

原标题： 纪念东京审判开庭80周年图片展在纽约联合国总部开展

本文转自：温州新闻网 66wz.com