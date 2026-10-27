带电作业具身智能机器人亮相2026年世界青年科学家峰会

温州新闻网 2026-10-28 16:36:15

10月24日，2026世界青年科学家峰会在温州启幕。在配套推出的多项黑科技集中展示现场，一台由西湖大学人工智能系金耀初院士团队牵头，联合国网温州供电公司共同研发的带电作业具身智能机器人引人关注。

温州网讯（通讯员 包紫祎）10月24日，2026世界青年科学家峰会在温州启幕。在配套推出的多项黑科技集中展示现场，一台身高1.8米、重150公斤的带电作业具身智能机器人格外引人关注。

配电网带电作业风险高、精度要求高，是行业刚需的高危场景。西湖大学可信及通用人工智能实验室副研究员陈魏介绍，这台带电作业具身智能机器人由配网工作人员遥操作，在采集了几百条、累计超20小时的真实作业数据后，依托VLA视觉语言动作大模型开展系统训练，打通“数据采集、模型训练、仿真测试、真机实操”的完整研发链路，从而学会线夹拿取、导线抓取、并线等动作。项目采用“人在回路”机制，机器人可以自主干活，但人随时可以介入接管，确保安全始终可控。据了解，该机器人由西湖大学人工智能系金耀初院士团队牵头，联合国网温州供电公司共同研发。

随着城市经济社会发展，夏季成为电网保供压力最大的时段。截至2025年底，全国10千伏配电线路总长超586.4万公里，配电变压器突破500万台，密布的供电线路和配电设备遍布城市街巷、乡村山野。仅温州本地，10千伏线路总长就超3.4万公里，其中架空线路2.1万公里，各类配电台区超5.4万个。老旧线路、狭窄杆位、偏远乡村点位交错分布，日常巡检、线路检修、负荷调整常年任务繁重，具身智能机器人的研发和应用，正为配网检修提质增效提供新的支撑。

随着人工智能、精密机械、特种绝缘材料技术不断进步，未来具身智能机器人将逐步覆盖60余种配网检修工作，让一线工作人员从高温、高空、重复性繁重操作中解放出来。

本文转自：温州新闻网 66wz.com