带电作业具身智能机器人亮相2026年世界青年科学家峰会
温州网讯（通讯员 包紫祎）10月24日，2026世界青年科学家峰会在温州启幕。在配套推出的多项黑科技集中展示现场，一台身高1.8米、重150公斤的带电作业具身智能机器人格外引人关注。
配电网带电作业风险高、精度要求高，是行业刚需的高危场景。西湖大学可信及通用人工智能实验室副研究员陈魏介绍，这台带电作业具身智能机器人由配网工作人员遥操作，在采集了几百条、累计超20小时的真实作业数据后，依托VLA视觉语言动作大模型开展系统训练，打通“数据采集、模型训练、仿真测试、真机实操”的完整研发链路，从而学会线夹拿取、导线抓取、并线等动作。项目采用“人在回路”机制，机器人可以自主干活，但人随时可以介入接管，确保安全始终可控。据了解，该机器人由西湖大学人工智能系金耀初院士团队牵头，联合国网温州供电公司共同研发。
随着城市经济社会发展，夏季成为电网保供压力最大的时段。截至2025年底，全国10千伏配电线路总长超586.4万公里，配电变压器突破500万台，密布的供电线路和配电设备遍布城市街巷、乡村山野。仅温州本地，10千伏线路总长就超3.4万公里，其中架空线路2.1万公里，各类配电台区超5.4万个。老旧线路、狭窄杆位、偏远乡村点位交错分布，日常巡检、线路检修、负荷调整常年任务繁重，具身智能机器人的研发和应用，正为配网检修提质增效提供新的支撑。
随着人工智能、精密机械、特种绝缘材料技术不断进步，未来具身智能机器人将逐步覆盖60余种配网检修工作，让一线工作人员从高温、高空、重复性繁重操作中解放出来。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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