国网温州供电公司：精校计量标尺 护航绿电并网

温州新闻网 2026-10-28 16:36:15

为严守计量公平底线，筑牢并网计量管理基础，近日，国网温州供电公司赴大唐新能源有限公司开展上门电能表周期检定，以精细化计量专业服务，保障清洁能源安全高效消纳。

温州网讯（通讯员 陈洁）当前正值秋冬保供衔接关键期，环保新能源作为区域清洁电力重要支撑，在电网调峰保供、推动能源绿色转型进程中发挥重要作用。为严守计量公平底线，筑牢并网计量管理基础，近日，国网温州供电公司赴大唐新能源有限公司开展上门电能表周期检定，以精细化计量专业服务，保障清洁能源安全高效消纳。

电力计量是供用电结算的核心基准，直接关系供用双方合法权益。秋冬季节气温波动较大，企业发电工况动态变化，关口电能表持续不间断运行，设备性能、数据采集链路易受环境因素干扰出现波动。开展周期检定，是防范计量偏差、排查化解隐性安全风险的重要手段。

本次检定工作统筹谋划、周密组织。温州公司结合环保能源企业发电特点，提前梳理完善设备台账，全面完成安全风险辨识与作业交底，严格遵照国家计量检定规程落实标准化作业。作业现场对关口电能表计量误差、接线极性、通信采集、运行工况逐项检测核验，仔细核查设备标识及二次回路状态，同步排查采集链路隐患；所有检定数据规范记录、复核归档，做到检定全程可追溯，作业闭环合规。

现场作业全过程严守安全管控要求，最大限度减少检定工作对企业发电生产的影响。检定完成后，工作人员及时向企业运维部门通报检定结果，开展计量设备日常运维技术宣讲，针对性解答企业在电量采集、计量运维等方面的问题，延伸优质供电服务。

下一步，国网温州供电公司将紧扣秋冬电力保供重点任务，常态化开展清洁能源并网计量设备巡检及周期检定，助力绿色能源高效消纳，为温州电网安全稳定运行、地方绿色低碳转型筑牢计量技术保障。

本文转自：温州新闻网 66wz.com