国网温州供电公司：满格电力护航秋收 守好农户“粮袋子”

温州新闻网 2026-10-28 16:36:16

近日，国网温州供电公司工作人员走进瓯海区潘桥街道屏山村高新技术园区，为温州瓯海强村实业发展有限公司强村农事服务中心开展用电专项安全检查，全力保障秋收期间粮食烘干设备不间断稳定运行，以可靠电力守护秋粮归仓。

温州网讯（通讯员 戴佳佳）近日，国网温州供电公司工作人员走进瓯海区潘桥街道屏山村高新技术园区，为温州瓯海强村实业发展有限公司强村农事服务中心开展用电专项安全检查，全力保障秋收期间粮食烘干设备不间断稳定运行，以可靠电力守护秋粮归仓。

作为当地“农业龙头企业”，强村农事服务中心自2024年正式投运以来，面向全区农户提供统一育秧、机耕、植保、机插、粮食烘干等全链条农机社会化服务，农业服务规模从原先2000亩扩容至5200亩，承担着全区上百个行政村、千余户农户的粮食烘干重任，是瓯海秋收保粮的关键枢纽。当前正值秋粮集中收割高峰期，粮食烘干、加工、仓储环节用电负荷节节攀升，烘干设备全天候连轴运转，用电安全直接关系粮食收成。“一到秋收旺季，烘干机器日夜不停，最怕中途断电。电力人员每年都会主动上门排查隐患，设备用电稳得住，我们收粮才更安心！”农户表示。

当天，国网温州供电公司工作人员深入烘干车间与配电房，对烘干机电机、配电箱、电缆接头、漏电保护器等核心用电设备开展逐项“体检”，重点排查线路老化、接线端子过热、设备过载等安全隐患，做到发现一处、消除一处。同时，工作人员现场手把手指导企业操作人员规范使用粮食烘干大功率农机设备，普及大功率设备安全操作、临时用电防护等知识，从源头规避用电风险。

为全面做好秋收保电工作，国网温州供电公司提前对接辖区农业合作社、粮食烘干企业，精准摸排秋收用电峰值需求，建立重点涉农客户专属服务清单，实行“一对一”专人跟踪服务。同时同步加大涉农配电线路、配电变压器的巡检力度，常态化排查线路老化、设备重过载等问题，形成隐患台账闭环治理。

下一步，国网温州供电公司将紧盯秋收农时进度与天气变化，持续强化农田电网运维巡检，持续优化农业用电全流程保障服务，精准对接粮食收割、烘干、仓储各环节用电诉求，以稳定可靠的电力供应护航秋收生产，牢牢守住群众的“粮袋子”，为城市乡村产业发展注入强劲电力动能。

本文转自：温州新闻网 66wz.com