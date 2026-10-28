2026金秋消费季定档10月29日—11月2日温州科技广场，精彩看点抢先解锁

温州都市报 2026-10-28 11:08:20

10月29日至11月2日，以“浙里来消费 AI尚新生活”为主题的2026金秋消费季活动将在温州科技广场举行。

作为全省金秋消费季系列促消费活动的重头戏，以人工智能为主题，聚焦新供给、新赛道、新模式、新场景展开，全面激活金秋消费市场活力。

活动现场总面积约

2万平方米、近400个展位

设置九大消费模块

呈现“从现代生活到未来生活”的时空跨越

“漫享现代生活”板块呈现的是消费的广度与产业的厚度。从温州本土到浙江全省、从长三角到全球货架，消费的广度层层推开。

01.温州城市风采馆

以12个县市区“一区一主题”为特色的城市馆，勾勒出民营经济底色下的时尚产业与消费场景。鹿城聚焦鞋业AI智造，龙湾彰显本土品质，瓯海展现世界超市，洞头融合海岛文旅，乐清融汇雁荡山水与老字号，瑞安打造童趣IP，永嘉展开楠溪文旅长卷，文成主打舌尖风味，平阳深耕大黄鱼，泰顺带来山城本味，苍南乐游嗨购，龙港碰撞谷子经济。

02.浙江产业特色馆

把杭州丝绸、宁波文具、绍兴黄酒，慈溪小家电、三门冲锋衣等享誉全国的产业集群搬进同一片空间，喜得宝、天堂伞、古越龙山等老字号与经典产业数字化、时尚化转型的最新成果同台可鉴。

03.沪苏皖好物馆

汇聚长三角品牌，上海老字号伴手礼、潮流国货美妆，江苏纺织精品、前沿科创品牌，安徽智造产品、徽派文创与特色农产品毗邻而陈。

04.“美食嘉年华”方阵

以“味美浙江，鲜味温州”为动线主题，130余个优质品牌齐亮相，从百年老字号到新潮轻食，从瓯味集到全国风味一站式吃遍。

05.进口好物站

不用远行，邂逅全球风味！一站式打卡来自意大利、西班牙、非洲、澳洲、德国、保加利亚、北欧等地的地道好物。

“遇见未来生活”板块描摹的是消费的深度与未来，以“四新”维度呈现科技如何重塑消费与生活方式，展示未来生活的无限可能。

01.潮趣生活空间

汇聚浙江省新消费创新大赛获奖品牌，智能家居区域，国补政策、智能门锁、按摩椅、家电家居实景体验一站打卡；科技区域有脑科学智能指环、折叠电动车、腰部助行外骨骼等硬核产品；文创与百工技艺同台，瓯绣、黄杨木雕、木活字可看可玩可体验。

02.低空体验空间

把“低空经济”搬进商圈。消费者可以参与第一视角（FPV）飞行赛道互动赛事，温州黑蜻蜓大载重消防无人机与大疆无人机同场陈列，让普通市民近距离接触无人机设备商业化应用的样貌。

03.机器人服务空间

宇树科技、众擎机器人等头部企业将摆开擂台，举行机甲巅峰对决；越疆、松延动力、强脑科技、海尔等企业将带来仿生灵巧手、外骨骼机器人等前沿科技产品；叠衣机械臂、生活巡检机器狗、辖区导览机器人组成“生活服务天团”，把机器人从展台上的模型，变成走近日常的伙伴。

04.车旅生活空间

“车旅生活空间”由温州市汽车流通行业协会与温州都市报联合承办，展区紧扣扩大汽车消费与新技术推广为导向，集中展示新能源汽车、房车旅居、车载智能等产品与服务，并融合互动打卡、露营咖啡、后备箱市集等体验场景，打造“车旅生活”沉浸式消费空间。位于温州科技广场东街的“车旅生活空间”，规划面积约1300平方米，吸引了红旗汽车、小米汽车、一汽奥迪、上汽大众、智己、极氪、猛士、神行者、吉利、银河、极狐、腾势、鑫源和Vala kcar房车参展，其中极氪9X 、猛士全新M817、猛士全新X700、小米鹏程N90、神行者8等新车型将亮相。此外，车旅生活·后备箱市集是汽车文化、地摊经济与年轻一代社交需求相结合的活动。

本次市集将招募拥有创业梦想的年轻人，用小小后备箱承载各种轻食、咖啡、小型宠物和特色工艺品等产品，组织十余家商户给车旅智能生活区增添了别样的活力与烟火气。本次活动同时作为2026（第20届）温州国际汽车博览会预热活动，还为现场观众提供扫码入群即可免费赠送2026温州车博会门票等“薅羊毛”互动福利活动。

为了让这场消费升级转型的主题展陈更加可感可及，展区同步设置了丰富的惠民互动。

浙江银联联合32家银行举办全省性银联卡联合营销活动，优惠力度覆盖全省近2000个商户门店！活动现场交通银行还将设置满40立减20元、互动抽奖、集章打卡、美食一元购等活动；主舞台还有乐队常驻演绎，节目不断。

10月30日晚举行的全省启动仪式上还将首发一批人工智能新品，消费者可在展区内抢先体验新鲜热乎的首发新品。比如，全进科技数智力量健身器，把传统大型无氧器械化为轻薄数字形态，450余套AI私教课程随练随教；贝发AI智能翻译笔，一支笔完成书写、翻译、录音与纪要整理；巾帼西丽元宝、兔宝、星宝、熊猫系列机器人，把“懂你”写进每一次互动；中国移动打造流量+Token创新商业模式，赋能 AIoT玩具产业价值跃升，温州谢灵运AI玩具公仔、金华文旅吉祥物“小义”、绍兴鲁迅IP智能玩偶，让地域特色看得见、摸得着、带回家。

此外，启动仪式还将围绕扩大新供给、丰富新场景、拓展新赛道、推广新模式，发布浙江“三新”消费典型案例、温州“美食十大消费新场景”，并集中签约一批商贸新项目。淘天集团、美团、飞猪、得物、滴滴、高德等平台将带来优惠举措，共同为金秋赋能。

来 源：温州都市报

原标题： 2026金秋消费季定档10月29日—11月2日温州科技广场，精彩看点抢先解锁

本文转自：温州新闻网 66wz.com