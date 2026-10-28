人民日报 2026-10-28 14:36:16

发展新质生产力，如何走出同质化竞争的窠臼，打造自己的独特竞争力？

前不久，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，提出19条重大发展改革任务。本版今起推出系列评论，与广大读者共同思考，如何找准发展新质生产力的着力点。

——编 者

发展新质生产力，如何走出同质化竞争的窠臼，打造自己的独特竞争力？

安徽淮南的发展，为我们提供了一个观察视角。当合肥在新能源汽车整车制造领域构筑起产业优势，淮南没有选择“内卷”，而是错位发展，聚焦零部件和专用车制造等领域。2023—2025年，淮南汽车产业规上产值年均增长率达67.5%。

思路决定出路。新质生产力的发展赛道足够宽，容得下各地共同前行，关键是要有打破惯性思维的勇气和因地制宜的智慧。

前不久，习近平总书记在内蒙古乌兰察布考察时指出：“最担心的还是无序发展，一哄而起，最后一哄而散，那样更挫伤积极性。还有就是‘内卷’问题，盲目竞争，不顾自身条件地发展。”

中共中央、国务院印发的《关于发展新质生产力的意见》明确要求：“坚持因地制宜，加强分类指导和重点领域统筹”。

培育新质生产力，没有标准答案、固定模式。避免一哄而上、跟风冒进，关键在思路。有了好思路，才会有好出路。

好思路从何而来？

在把握一域与全局中找准定位。新质生产力的培育，不能靠“复制粘贴”的照搬照抄，而是需要立足全局所需、结合一域所能，实现“量体裁衣”。

西南小城四川丹棱在光伏赛道上加速迈进。“跳出丹棱看丹棱”，当地站在“成眉乐宜光伏产业走廊”视角，思考产业链还有哪些成本痛点、缺失环节，找到了“产业补位者”的精准定位。2025年1至11月，丹棱新能源新材料规上企业23家，实现产值33.8亿元。

“内卷”没有出路，与其盲目跟风，不如精准谋划、精准施策、精准发力。打破“捡到篮里都是菜”的思维，善于在大局中找准定位，方能构筑起产业发展优势。

在统筹长板与短板中找到特色。或许有人认为，发展新质生产力是科技资源富集地区的事，与其他地区没有关系。事实上，先发地区有先发的优势，后发地区一样能闯出一片新天地，关键是找到特色。

身处内陆，怎样发展新质生产力？戈壁滩上，一座座数据中心拔地而起，西北多地依托风光资源优势，发展“绿电+算力”新业态，让“瓦特”变“比特”。

传统农业，如何向“新”而行？在云南高原特色农业的实践中，数据和算法成了新农资。一颗樱桃番茄的成长，需要多少水分、多少光照、多少肥料，通过大数据和人工智能技术都能实现数字化精准管理。

特色就是潜力、竞争力。看到自己和别人的长板在哪里、短板在何处，扬长避短，后发地区、传统产业同样可以发掘人无我有的独特发展路径。

在兼顾竞争与合作中找到机遇。一地发展新质生产力，从来不意味着单打独斗，协同联动、集群发力反而能收获“1+1＞2”的效果。

黑龙江哈尔滨和广东深圳，两座城市跨越2800公里的创新牵手，联动激活了科技“富矿”。作为牵手的载体，位于哈尔滨的深哈产业园，将深圳成熟的产业逻辑与先进服务理念进行系统性移植，深度激活哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等高校的科技资源，让创新活力持续迸发。截至2025年底，深哈产业园已投入运营的项目一期企业入驻率超90%，累计营收超170亿元。

他山之石，可以攻玉。他者既可以是一地的竞争者，也可以成为发展的合作者。跳出常规视角，以协同思维看待一地与他者的关系，找到合作的生长点，取彼之长，补己之短，就能打开发展新天地。

发展新质生产力，没有统一标准答案，没有放之四海而皆准的模式。思路有多宽，出路就有多广。

作者：陈 凌

原标题：思路有多宽，出路就有多广（人民时评）——找准发展新质生产力的着力点①

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com