人民日报 2026-10-28 14:38:13

党的各级组织都健全、都过硬，每名党员的作用都充分发挥出来，群众的获得感、幸福感、安全感就有了坚实依托

今年国庆假期，平陆运河货流、客流“双丰收”。这条从孙中山先生《建国方略》构想中走来的世纪运河，从破土动工到建成通航，只用了4年时间。

令人惊叹的“平陆速度”背后，一个问题值得追问：105家参建单位、2万余名建设者，靠什么攥指成拳、聚力攻坚？

答案藏在一条“组织链”里。

在项目标段、施工班组、工地一线，全覆盖组建40个党支部；110余支“党员突击队”“青年突击队”冲锋在前；打造“平陆运河战队·开河先锋”党建品牌，党建任务与工程任务同步部署，组织建设与项目建设同步推进，党建考核与工程考评同步实施……一支“运河战队”书写奋斗华章，正是新时代全面从严治党锻造上下贯通、执行有力的组织体系的生动注脚。

放眼今日中国，从重大工程建设一线到科技创新实验室，从产业园区到广袤乡村，党的政治优势、组织优势不断转化为治理效能、发展动能。

坚持健全上下贯通、执行有力的组织体系，是习近平党建思想“十四个坚持”之一，也是党的优势所在、力量所在。研读《习近平党建文选》第一卷、第二卷，能够强烈感受到，习近平总书记始终高度重视党的组织建设，深刻阐明新时代党的组织路线，对加强党的组织体系建设提出明确要求。

严密党的组织体系，关键是坚持党中央权威和集中统一领导，根本在做到“两个维护”。新时代全面从严治党取得历史性、开创性成就，一个重要方面是持续织密建强党的组织体系，使一些地方和部门存在的党的领导弱化、党的建设缺失现象得到扭转，使党的领导得到全面加强。

组织优势是制胜法宝，也是看得见的战斗力、摸得着的生产力。

今年8月，朱雀三号实现我国首次入轨级运载火箭一子级陆地回收。当初一立项，公司就把全链条人员聚到一起，并成立党员突击队，设计、制造、测试、发射等各环节无缝衔接、联合作战，这才啃下硬骨头、创造新突破。

截至2025年底，中国共产党党员总数为10128.6万名，党的基层组织543.1万个。把全面从严治党要求不折不扣落实到每个党组织、每名党员，将大党的规模优势转化为质量优势、政治优势，就能凝聚起战胜一切艰难险阻的强大力量。

“上下贯通、执行有力”，群众在烟火日常里的感受最真切。

在北京，“接诉即办”已融入市民生活：家门口的路灯不亮了、胡同里的停车秩序乱了，一个电话、一条留言，很快就有工作人员来电协调。

这份高效背后，是党建引领接诉即办改革的持续深化——市委统筹，区、街道（乡镇）、社区（村）三级党建工作协调委员会联动，形成一张密实的“民生响应网”。截至目前，北京市12345热线累计受理市民、企业诉求约2亿件，解决率、满意率均超97%。

由此更能感受全面从严治党强基固本的鲜明成效：党的各级组织都健全、都过硬，每名党员的作用都充分发挥出来，群众的获得感、幸福感、安全感就有了坚实依托。

西班牙共产党主席森特利亚认为，中国共产党之所以始终保持旺盛生命力，一个重要原因就在于坚持与时俱进，不断加强党的建设。

从“支部建在项目上”，到加强“三新”党建，党的工作进展到哪里，党的组织就覆盖到哪里，党组织的“神经末梢”不断延伸，领导力、组织力、执行力持续提升。

在黑龙江采访调研，多次看到“身在最北方、心向党中央”的标语，感受到一名名党员成为一面面鲜红的旗帜，一个个基层党支部成为一座座稳边兴边、改革发展的坚强堡垒。

把一个个“不可能”变成“一定能”，书写说到做到的“中国式浪漫”，密码内蕴其中。

持之以恒推进全面从严治党，把党建设得更加坚强有力，使党的领导“如身使臂，如臂使指”，新的更大奇迹正待我们去创造。

作者：邹 翔

原标题：“组织链”里见力量（评论员观察）——党和人民赢得了强党强国的历史主动③

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com