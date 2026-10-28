“钱包请等等”火了：让陌生网友审批该不该花钱，靠谱吗？

浙江日报 2026-10-28 14:54:25

一个帮人管住手、别乱花钱的小工具，为啥这么火？

“4000多元的长焦相机，买吗？”近日，网友“理性消费者2909388”在“钱包请等等”小程序里提交了一条消费“审批单”。“没有刚需不用买”“我买的已经闲置了”……很快，网友们回复了一条条“驳回”审批。

“钱包请等等”是最近很火的小程序。上线不久便冲上热搜，不到2个月已有百万条消费“审批单”，日活量上万。

“钱包请等等”小程序。图/微信小程序

它的玩法不复杂：你想买点什么，写清楚东西、价格和理由，提交一份“审批单”，小程序会把单子随机推给同样在用这个程序的陌生网友，由他们选择“通过”或“驳回”，并附上原因。

一个帮人管住手、别乱花钱的小工具，为啥这么火？

一个让人“停一停”的按钮

开发者火山知道，“钱包请等等”小程序实际上“管”不了用户的钱包。

“用户是想听意见，不是真把钱包交给别人管。”火山说，虽然发起了审批单，但钱还在用户自己的卡里，即使申请被驳回，想买的话照样能买。所以，审批者手里，其实是没有“实权”的。

但恰恰是“没有实权”，让这件事“轻”了下来。“没有实权，大家才敢轻松参与。”火山说。一个完整的审批流程包括两端，一端是拿不定消费主意、发起审批流程的用户，另一端则是喜欢审批、热心提供建议的用户。没有强制力的审批，对两端都不构成心理压力。

“钱包请等等”小程序使用界面。图/微信小程序

那大家为什么爱用它？

“用户把价格、理由、替代品写出来时，其实也在厘清自己的消费思路。”火山观察下来发现，很多人会“冲动消费”，而减少这种消费行为，缺少的往往是一个停下来思考、缓冲的过程。“钱包请等等”小程序，就像是一个让人“停一停”的按钮：用户在发起审批的过程中，冲动消费的念头往往就消退了一半。

此外，小程序也给不同的人提供了一个交换观念的平台。“虽然陌生人未必比你更懂你的生活，但常常能补上一个你从没想过的角度。”火山说。即便不同消费水平的人意见相左，用户也能从中反思自己的消费观念。还有热心用户会为价格昂贵的消费品找出“平替”。小程序不仅成为交换消费意见的地方，也成了一个获取信息和咨询的渠道。

有网友表示，审批别人申请的过程，自己也会吸取别人的意见，认真考虑自己要不要买；也有人调侃，“沉迷审批流程，平时上班都是被批的。”

买4000多元的相机被网友理性劝阻。图/小红书

满足“被看见”的渴望

让这个小程序热起来的另一个重要原因，是它提供的情绪价值。

“失业两个月，和父母吵了一架。今天奶茶买一送一，想买。”小程序里，一张16元奶茶审批单的购买理由这样写道。这一次，网友没有“理性”劝阻，而是纷纷通过审批，再送来安慰，“心情不好了就该喝”“祝你天天开心”……审批单在这里不再只是一道“该不该买”的判断题，而成了生活里的一种慰藉。

这不是个例。有人为一个生日蛋糕发起审批，等来的不是该不该买的判断，而是一整屏“生日快乐”的祝福；有人鼓起勇气写下“想一个人吃火锅”，下面全是陌生人的撑腰和关心。有网友被感动后专门发帖：“在匿名平台上也能得到这么多温暖的回应吗，大家明明都是陌生人啊……”

平台上还有另一种“抽象”的热闹：一件价值168元的三文鱼泳衣，申请理由是“在泳池里变成一块肥美三文鱼”，网友一边乐一边欣然通过；有人申请花费数亿“合法购买宇宙飞船”，也被大家无厘头支持。温暖的、搞怪的申请混在一起，让平台有了“人味儿”。

“搞怪”的审批单，被网友无厘头通过。图/小红书

买什么、为什么买的背后，往往承载着一个人的生活状态和情绪。网友通过或不通过，就不只是在审一笔消费，也是在接住一个陌生人的情绪。

直面所有的可能性

火山，一位26岁的产品经理，在几乎没有编程基础的情况下，用8天时间，边学边摸索，做出了这款小程序，如今，这几乎成为了她和众多用户的“乌托邦”。

最早，火山在小红书上看到了用户需求：有人用表格的形式做审批，让别人帮助自己做决定。作为产品经理的她，很快想到用AI工具做出一个小程序Demo，没想到上线后深受用户欢迎。

网友暖心回复一个人吃火锅的审批单。图/小红书

互联网上，从不乏“一夜成名”的程序，它们中有的渐渐也无人问津。被问及是否害怕流量的消退，火山坦言曾有过数据焦虑。但做到现在，小程序被用户的反馈一路优化，这些让火山对未来也更有信心了：“好的产品，和用户之间是双向成就的。”

她说，小程序很大一部分使用者为正在上大学或者刚毕业的年轻人，他们手头可支配的钱不多，所以会反复纠结是否要消费。“总有一天，他们会经济独立，会不再打开小程序，这说明大家的生活质量在变好，这是一件好事，而且总有新的大学生，有人会需要这个小程序。”在采访的结尾，火山说道。

来 源：浙江日报

原标题： “钱包请等等”火了：让陌生网友审批该不该花钱，靠谱吗？

记者 王妍妍

本文转自：温州新闻网 66wz.com