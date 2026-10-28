人民日报 2026-10-28 15:13:11

【人物】守墓人谷常新

【故事】安徽当涂李白墓第四十九代守墓人谷常新，18岁时接过家族守墓的接力棒，一守就是41年。从扫地擦碑到研究李白、为游客讲诗，他把“守墓”当成事业。前不久，谷常新入选中共中央宣传部、国家发展改革委联合发布的“诚信之星”名单。时间为证，一份跨越千年的承诺，一代代人接续践行。

【点评】

李白晚年寓居当涂，相传与谷家先祖谷兰馨结为知交。他希望身后长眠大青山、与南朝雅士谢朓为邻，谷兰馨应允下来，并嘱咐子孙世代守护。到了谷常新，已经是第四十九代。

刚进墓园时，谷常新会的不多，无非扫地、除草、擦碑。第一次给中外嘉宾讲解，他紧张得说不出几句话。此后，从汉语拼音、普通话学起，背诗词、记楹联，再翻宗谱、查县志，一点点补课，一遍遍琢磨。如今，他已能讲解约400首李白的诗，还参与撰写多部研究著作。这份事业的宽度，恐怕早已超出谷常新当年接手时的想象。

一件事，认真做久了，常常会生出最初没有设想过的意义。演员游本昌50多岁才因《济公》为全国观众所熟知。在那之前，他演过很多不起眼的小角色。他说：“我的龙套是下了功夫的。”扫墓、跑龙套，这些工作都不起眼。然而，几十年钻研下来，小事有了重量，微言有了大义。很多伟大的事情，并不是因为开始时就伟大，而是在长期认真坚持中变得伟大。

信息更新以秒计算，热点转瞬即逝……当下，人们越来越习惯即时反馈，但不是一切都得服从“马上见效”的时间表。总有些事业，需要把眼光放得长远些。上世纪90年代，潘建伟在奥地利读博时，做的实验只是把一个光子的量子态传到几米外；历经多年，“墨子号”卫星实现千公里级量子通信；今天，中国已建成运营级量子保密通信骨干网，总长超过1.2万公里。耐心耕耘，才有收获，这也是择一事终一生的意义。

个人发展如此，公共事业更应如此。平陆运河通航之际，上世纪60年代参与运河勘测的工程师在社交媒体上分享了经历。从技术员带着简陋设备徒步勘测，到经过论证后的暂缓上马，再到条件成熟后建设开通，半个世纪几代人接力，广西“临海而不通江达海”成为历史，中国水运网络格局得以改写。“一条运河，需要时间才能证明自己的价值”“这是千秋万代的事情”……坚持与耐心的力量，蕴藏其中。

“我们对于时间的理解，不是以十年、百年为计，而是以百年、千年为计。”生态恢复需要时间，育人成才需要时间，文化传承需要时间……许许多多做铺垫、打基础的工作，都不会今天播种、明天结果。“功成不必在我，功成必定有我”，不因眼下诱惑而迷失方向，不因一时困厄而轻言放弃，认准值得做的事情并持续行动，日拱一卒，接受时间检验，终能成就不凡。

时间会带走喧嚣，也会为认真的人留下回响。

作者：人民日报

原标题：沉潜者，时间终有回响（暖闻热评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com