人民日报 2026-10-28 15:13:54

这两年，学生常问我：普通人短时间就能用AI（人工智能）生成一幅“油画”，学美术的价值何在？大家习惯了屏幕上的图像，还会走进美术馆吗？

这是美术爱好者的心中惶惑，也是时代抛给美术界的考题，躲不开，必须答。

身为美术教育者、创作者，我也常常思索。今年夏天，在浙江宁波举办个人画展时，我把画架搬进展厅，就在作品旁现场创作。我描摹展厅的空间，也将旧作重新展现于画布。许多观众不约而同地感叹“原来一幅画是这样画出来的”，还有孩子蹲在调色板前，全神贯注地观察着不同颜料混合出新的色彩。创作者在观察生活，也成为被观察的对象；人们看到的不只是画面，还有彼此的观看方式。这时，展览不再只是“我展示、你观看”，而成了“我们相遇”。由此感慨，艺术并不是复刻人们已然看见的事物，而是借由创造，在目光交汇处“看见”更多美的意涵。

AI难以真正“看见”。它可以瞬间生成图像、模仿风格、拼贴视觉效果，但难以看懂画家为何在同一处反复叠涂数十层颜料；难以看透那些迟疑、涂改、推翻的痕迹，如何赋予作品温度；更难以复刻一个活生生的人在真实空间里，以自身阅历与审美完成的凝视与表达。算法可以推送“你或许喜欢”的内容，却造不出两个陌生人因同一件作品而邂逅的瞬间。技术远非全能，它们数不清的“束手无策”恰恰是人所创作的艺术的独特价值。

当然，拥抱时代，不应排斥新技术。数智浪潮下，越来越多普通人拿起“创作的画笔”，让原本沉默的生命体验鲜活可见。不少专业创作者则通过网络平台，介绍专业知识，分享对美的体悟，让看似“高冷”的艺术可感可亲。大众创作者与专业艺术家彼此映照、相互滋养，共同构筑起崭新的文艺现场，培厚新大众文艺的精神土壤。

“看见”艺术的方式焕新，艺术创作的边界也在扩展。许多艺术家正以专业实践，探索全新的观看维度。观众步入美术馆，现场交谈感受，在线分享心绪，从被动观看转向主动参与。人们看见的，不再是被画框隔绝的成品，而是画面如何自空白之上缓缓生长；看见这份漫长的、可能带有缺憾的创作过程；看见迟疑、覆盖、修改、重来，这些隐于画作却与大众体验共通的生命细节……这一次次“看见”所引发的情感共鸣，让艺术创作有了更动人的意蕴。

当下，美术创作者与美术馆，正从单向输出的启蒙者，转为公共空间的召集人。展览不只是陈列作品，更是感知发生的场域。观众不再只是打卡的过客，亦可成为思考者、对话者、共建者。美术真正的价值，不是将作品打磨得完美，而是唤醒人们审视生活的能力。

2026武汉双年展便是鲜活例证。它打破场馆边界，将展览延伸至江城的商场街巷、市井空间。全域办展，让艺术走出馆舍，如空气一般充盈城市各处。市民漫步休闲时，便可与作品不期而遇。当“馆藏”走入寻常巷陌，当大众生活成为新的创作场域，艺术便有了更足的人气、更持久的生命力。

技术可以革新图像生产的方式，却不能代替人对世界的感知。我们要守护的，从来不是某一种固化的创作范式，而是人的生命经验、独立判断、共情之心，以及那些美好的邂逅。

层层堆叠的颜料、反复斟酌的笔触，都在提醒：算法疾驰的时代，愿意慢下来的脚步，愿意发现美的目光，依旧珍贵。

（作者为中央美术学院油画系教授）

作者：马佳伟

原标题：目光交汇，与美相遇（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com