浙江安防职业技术学院“华亭书苑·阅读驿站”揭牌启用

温州新闻网 2026-10-28 16:37:00

温州网讯（记者 潘涌燚）10月28日上午，浙江安防职业技术学院“华亭书苑·阅读驿站”正式揭牌启用。该驿站配备智能自助借还设备，读者证与温州市图书馆实现通借通还，在校学子足不出校，便可共享全市公共图书资源。这也是温州高职院校内首家实现该模式的阅读驿站。

下一步，浙江安防职业技术学院将以驿站为载体，常态化开展主题阅读、好书分享、名家讲座、读书沙龙等活动，健全阅读推广长效机制，推动阅读资源与教育教学、校园文化深度融合，着力把驿站打造为师生身边的“精神驿站”，为“书香校园”“书香温州”建设注入安防力量。

浙江安防职业技术学院党委书记彭魏滨表示，阅读驿站打通市图书馆优质藏书资源，实现高校图书馆与公共图书馆通借通还，让公共文化服务延伸至青年群体的“最后一公里”。学校将持续深耕“书香安防”建设，引导师生在书香浸润中涵养心性、增长才干。“希望驿站不止是休憩之所，更是蓄力之地，让学生把书中见识化为前行方向，把静读定力化为奋进底气。”

温州市文化广电旅游局党组书记梁彬说，“华亭书苑·阅读驿站”是校地共建共享、资源互通的生动实践。他希望依托驿站推动阅读融入日常，将其打造成为城市图书馆体系中的特色点位，树立温州高校阅读推广示范样板。

揭牌仪式后，师生代表走进驿站实地参观，了解空间布局、藏书品类、开放安排与自助借阅流程，沉浸式感受书香氛围。现场同步开展驿站主理人聘任、“一人一书·共建书架”等特色学生阅读项目。

驿站首任主理人、浙江安防职业技术学院数字商贸学院空中乘务 2501班学生王佳妮说，接下来将立足青年视角，做好驿站活动布展、好书推介，创新打造趣味化、游戏化阅读场景，跳出传统征文、单向阅读的模式，持续推出“剪影品经典”“书信读名著”等活动，让阅读更有吸引力。

在随后举行的“一人一书·共建书架”活动现场，同学们踊跃捐书，并在卡片上写下寄语。该校数字商贸学院酒店管理专业学生吴昊捐赠了《黄昏的神仙湖》，他写道：借这一壶黄昏，愿下一位读者忙有所得，闲有所安。他盼望每一位走进驿站的学子，都能在这片安静的角落与文字相逢，陶冶情操、安顿身心。

（图片由浙江安防职业技术学院提供）

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