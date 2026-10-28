新华网 2026-10-28 16:38:23

国务院台办发言人陈斌华28日在例行新闻发布会上表示，维护国家主权和领土完整是包括台湾同胞在内的全中国人民的共同义务。我们始终尊重和保障台湾同胞正当的言论与表达自由，但在事关国家主权、安全、发展利益的大是大非问题上，不存在任何模糊空间。希望台湾演艺界人士以做堂堂正正中国人为荣，多做有利于增进两岸同胞亲情、促进两岸交流合作的事。

国务院台办发言人陈斌华28日在例行新闻发布会上表示，维护国家主权和领土完整是包括台湾同胞在内的全中国人民的共同义务。我们始终尊重和保障台湾同胞正当的言论与表达自由，但在事关国家主权、安全、发展利益的大是大非问题上，不存在任何模糊空间。希望台湾演艺界人士以做堂堂正正中国人为荣，多做有利于增进两岸同胞亲情、促进两岸交流合作的事。

有记者问：近日，台湾艺人蔡康永在微博发文称，自己从未支持“台独”，对引发的争议致歉。请问国台办如何看待其最新表态？陈斌华在答问时作上述表示。他还表示，我们始终欢迎广大台湾同胞前来大陆旅游观光、探亲访友、参访交流，一如既往地支持两岸演艺界人士加强交流合作，共享两岸文化市场，共同传承中华文化。

大陆艺人张凌赫申请赴台遭拒，引发两岸网友讨论。台陆委会称拒绝原因是张凌赫多次发表“贬损”台湾地位的言论，并质疑其活动目的不明确。陈斌华对此评论表示，台湾是中国领土不可分割的一部分。大陆演艺人员期盼国家统一、反对“台独”分裂，天经地义、理所当然。民进党当局以根本站不住脚的理由，拒绝广受台湾观众喜爱的大陆艺人赴台，不得人心、必遭反对。他还表示，我们乐见两岸同胞加强交流互动，包括大陆艺人赴台交流。

在回答有关两岸民间交流交往的问题时，陈斌华指出，民进党当局上台以来，一再渲染所谓“大陆威胁”，操弄“抗中保台”，企图谋取私利。他们是两岸交流的“拦路虎”，是两岸敌意的制造者，卑劣无耻，不得人心。

据报道，台防务部门证实，编列8000多万元新台币预算，用于今明两年邀请美方人员赴台观摩所谓“汉光演习”。岛内舆论批评民进党当局“对人民哭穷、对外人大方”，是“花钱请人看戏”。陈斌华对此评论指出，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。民进党当局挥霍台湾老百姓血汗钱妄图“以武谋独”“倚外谋独”，打错算盘、死路一条。

来 源：新华网

原标题： 国台办：在大是大非问题上，不存在任何模糊空间

记者 王承昊、尚昊

本文转自：温州新闻网 66wz.com