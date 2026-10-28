环球网 2026-10-28 16:39:20

10月28日消息，据路透社报道，微软于本周一正式宣布推出新一轮自愿离职方案，约6万名员工符合申请资格，这一规模约占微软全球全职员工总数的27%。本次调整正值微软持续加大人工智能领域投入的关键阶段，该公司希望通过人员结构优化控制运营成本，为规模庞大的AI基础设施投资提供资金支撑。

10月28日消息，据路透社报道，微软于本周一正式宣布推出新一轮自愿离职方案，约6万名员工符合申请资格，这一规模约占微软全球全职员工总数的27%。本次调整正值微软持续加大人工智能领域投入的关键阶段，该公司希望通过人员结构优化控制运营成本，为规模庞大的AI基础设施投资提供资金支撑。

根据微软公开的方案细则，本次自愿离职计划仅面向美国、加拿大、英国、印度四个国家指定参与团队中内部职级70级及以下的员工开放，覆盖人工智能体验、Copilot、财务、人力资源、Xbox、Windows与设备等多个业务部门，市场营销、商业运营及安全相关团队不在本次参与范围内。该方案不设置统一的年龄、工龄门槛，绩效表现也未被纳入资格筛选条件，部分副总裁级别的管理者同样在覆盖范围内。

微软首席人力资源官艾米·科尔曼在面向全体员工的内部备忘录中表示，这项计划为正在考虑外部发展机会的员工提供了获得经济支持、平稳完成职业转型的选择，同时也让参与的业务部门能够根据不断变化的市场需求灵活调整人员配置。

这并非微软今年首次推进大规模人员调整。今年早些时候，微软曾向约9000名美国资深员工推出自愿退休计划，覆盖约7%的美国本土员工，最终约30%的符合条件员工选择接受该方案。随后在7月，微软宣布实施规模约4800人的裁员，占当时全球员工总数的2.1%，同步对Xbox游戏业务进行全面架构调整，剥离最多五家游戏工作室，以提升该业务板块长期投入的回报效率。

截至2026年6月30日，微软全球全职员工总数约为22.3万人。在持续优化人员结构的同时，微软正在加速推进AI领域的巨额投入，公司此前披露的2026年全年资本支出预期达到1750亿美元，其中绝大多数资金将用于AI数据中心建设、高性能算力芯片采购等人工智能基础设施布局。

来 源：环球网

原标题： 消息称微软推出新一轮自愿离职方案，覆盖约6万名员工

作者 青山

本文转自：温州新闻网 66wz.com